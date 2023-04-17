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    15 участков республиканских трасс закрыли для транспорта

    17 Апреля 2023, 09:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из снежных заносов за сутки вызволили 65 авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

    «Работы по очистке снега ведутся круглосуточно в усиленном режиме. К данному часу в связи с непогодой на 15 участках республиканских трасс ограничено движение. На линии работает 500 единиц спецтехники. За сутки из снежных заносов вызволено 65 машин», - сообщили в пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол».

    Ранее сообщалось, что в Астане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада и ветра. Учащихся 0-11 классов первой смены и 1-2 курсов колледжей перевели на дистанционный формат обучения.

    В Астане наблюдается задержка общественного транспорта.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Транспорт Дороги
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