15 тысяч вопросов поступило в ходе прямых эфиров партии Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия Nur Otan активно осваивает онлайн-площадки социальных сетей, чтобы оперативно реагировать на обращения граждан и превентивно разьяснять те или иные инициативы государства. В течение недели первые зампреды региональных филиалов партии провели серию прямых эфиров в Facebook и Instagram, ответив почти на 15 тысяч вопросов от населения, передает МИА «Казинформ».

Как показала статистика, главной темой обсуждения стала вторая волна помощи от учрежденного по инициативе Елбасы фонда Birgemiz. Большинство вопросов также касалось критериев выдачи государством 42 000 тенге, механизмов получения помощи на оплату коммунальных услуг и других мер социальной поддержки.

К примеру, в ходе онлайн-диалога с населением первый заместитель председателя филиала Кызылординской области Акмарал Альназарова ответила почти на 200 вопросов. По ее словам, более 6 тысяч семей в регионе уже получили по 50 тысяч тенге из фонда Birgemiz, а в мае средства доведут еще до 8 тысяч семей. Среди них малообеспеченные и многодетные семьи, инвалиды первой группы, сироты, ветераны ВОВ и др.





Компенсацией в 15 тысяч тенге на оплату коммунальных услуг интересовались шымкентцы. В частности, один их горожан спросил, могут ли на эти деньги претендовать квартиранты. В прямом эфире первый зампред городского филиала Nur Otan Бахадыр Нарымбетов тут же связался по телефону с руководством управления жилья и жилищной инспекции города, где ему пояснили, что, к сожалению, арендаторы не могут претендовать на получение этой компенсации.

Всего за пару часов прямого эфира спикеру задали почти 3 тысячи вопросов. Наиболее популярным был также вопрос касательно выплат из фонда Birgemiz. Разъяснив категории получателей, Бахадыр Нарымбетов отметил, что порядка 22 тысяч шымкентских семей уже получили финансовую помощь, еще 20 тысяч получат в ближайшие дни. Кроме того, за время действия ЧП более 2 тысяч нуждающихся семей получили комплекты средств санитарной защиты и продукты питания.

Настоящий рекорд поставили нуротановцы Атырауской области. Прямой эфир первого заместителя председателя филиала партии Нурлыбека Ожаева посмотрело почти 30 тысяч зрителей. Он разъяснил, что помощь оказывается семьям, наиболее сильно испытывающим трудности карантина. Списки её получателей предоставили акимат и органы социальной защиты, включив в них граждан из числа наиболее социально-уязвимых групп.

А вот в Туркестанской области эфир проходил уже во второй раз. Учитывая колоссальный интерес жителей региона к социальной тематике, первый зампред областного филиала партии Бейсенбай Тажибаев провел онлайн-встречу совместно с представителями акимата и фонда соцстрахования. Туркестанцев интересовало, когда закончится режим ЧП, кому можно получить разрешение на въезд-выезд из города. Немало прозвучало слов благодарности от жителей области в адрес партийцев и спонсоров региона за оказываемую во время карантина социальную помощь.

Благодарны фонду Birgemiz жители Усть-Каменогорска и Семея. Порядка 12 тысяч семей этих двух городов получили финансовую помощь общей суммой свыше 620 млн тенге. Еще 17 тысяч получат средства на этой неделе. Как отметил первый заместитель председателя областного филиала Nur Otan Олег Чугунков, денежные средства перечисляются через банки второго уровня на карточные или текущие счета. При этом банковская комиссия не взимается, а поступившие средства не удерживаются в счет погашения долгов по кредитам, если таковые имеются у граждан.

В рамках второй волны помощи от фонда Birgemiz число получателей финансовых выплат в Павлодарской области увеличилось вдвое и достигло 14 тысяч семей. Об этом в ходе прямого эфира сообщил первый заместитель председателя регионального филиала партии Илья Теренченко.

В свою очередь первый зампред Северо-Казахстанского областного филиала партии Асем Рахметова поблагодарила всех волонтеров за самоотверженный труд.

«Каждый доброволец объезжает по 6-7 адресов за день. Почти 2 тысячи нуждающихся семей уже обеспечены средствами индивидуальной защиты и продуктами первой необходимости. Эту работу партийцы продолжают. Кроме того, фонд Birgemiz уже перечислил по 50 тысяч тенге единовременной социальной помощи почти 4 тысячам семей Петропавловска, а в этом месяце деньги получат еще 8 тысяч нуждающихся семей», - отметила она

Стоит отметить, что подобные онлайн-встречи партия Nur Otan теперь планирует проводить регулярно. Соответствующие анонсы будут публиковаться на официальных аккаунтах филиалов партии в социальных сетях.



