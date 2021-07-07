15 тысяч тенге по платной дороге - в КазАвтоЖол ответили на видео из Сети

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Видео о том, что водитель грузовика оплатил 15 тысяч тенге за проезд по платной дороге в Алматинской области, вызвало бурную реакцию пользователей сети. В АО «НК «КазАвтоЖол» объяснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Жаркент поехать, проехать 15 тысяч тенге. Завтра будем уже пешком ходить. На грузовом автомобиле чтобы проехать 300 км туда и 300 обратно, надо платить 15 тысяч тенге. Как дальше быть?», - недоумевает водитель грузовика на видео .

Пользователи под постом выразили свои недовольства.

В пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол» прокомментировали случай.

«3 июля 2021 года зафиксирован въезд на платный участок дороги Алматы-Хоргос (зона Байсерке - 300 тенге). 4 июля совершен проезд от г. Алматы до г. Жаркента по платному участку в одном направлении (сумма к оплате 7 350 тенге), 5 июля проезд от г. Жаркента до г. Алматы (сумма к оплате 7 350 тенге) итого к оплате 15 000 тенге для транспортного средства с грузоподъемностью свыше 15 тонн», - ответили в ведомстве.



