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    13:37, 07 Июль 2021 | GMT +6

    15 тысяч тенге по платной дороге - в КазАвтоЖол ответили на видео из Сети

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Видео о том, что водитель грузовика оплатил 15 тысяч тенге за проезд по платной дороге в Алматинской области, вызвало бурную реакцию пользователей сети. В АО «НК «КазАвтоЖол» объяснили ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Жаркент поехать, проехать 15 тысяч тенге. Завтра будем уже пешком ходить. На грузовом автомобиле чтобы проехать 300 км туда и 300 обратно, надо платить 15 тысяч тенге. Как дальше быть?», - недоумевает водитель грузовика на видео .

    Пользователи под постом выразили свои недовольства.

    В пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол» прокомментировали случай.

    «3 июля 2021 года зафиксирован въезд на платный участок дороги Алматы-Хоргос (зона Байсерке - 300 тенге). 4 июля совершен проезд от г. Алматы до г. Жаркента по платному участку в одном направлении (сумма к оплате 7 350 тенге), 5 июля проезд от г. Жаркента до г. Алматы (сумма к оплате 7 350 тенге) итого к оплате 15 000 тенге для транспортного средства с грузоподъемностью свыше 15 тонн», - ответили в ведомстве.



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    Дороги Транспорт Цены и тарифы Главная Общество Алматинская область
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