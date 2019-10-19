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    15 тонн неучтенного бензина и дизтоплива обнаружили на нефтебазе в Атырау

    19 Октября 2019, 20:41

    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – 15 тонн неучтенного бензина и дизтоплива обнаружили на нефтебазе в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как информирует пресс-служба департамента государственных доходов по Атырауской области, неучтенное горючее было обнаружено на нефтебазе в процессе проведения хронометражного обследования. В ходе него было выявлено хранение нефтепродуктов без сопроводительных накладных - 12,644 тонны бензина марки АИ-92 и 2,578 тонны дизельного топлива.

    «Материалы переданы в суд для вынесения процессуального решения», - говорится в сообщении пресс-службы.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Минфин РК Нефть
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