15 тонн неучтенного бензина и дизтоплива обнаружили на нефтебазе в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – 15 тонн неучтенного бензина и дизтоплива обнаружили на нефтебазе в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как информирует пресс-служба департамента государственных доходов по Атырауской области, неучтенное горючее было обнаружено на нефтебазе в процессе проведения хронометражного обследования. В ходе него было выявлено хранение нефтепродуктов без сопроводительных накладных - 12,644 тонны бензина марки АИ-92 и 2,578 тонны дизельного топлива.

«Материалы переданы в суд для вынесения процессуального решения», - говорится в сообщении пресс-службы.