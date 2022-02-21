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    15 случаев КВИ и два летальных исхода зафиксировано в Кыргызстане за сутки

    21 Февраля 2022, 14:47

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ – На 21 февраля в Кыргызстане за сутки зарегистрировано лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденных 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство КАБАР.

    Как сообщает Минздрав КР, из них в Бишкеке – 10, городе Ош – 5. За весь период зарегистрировано всего 200 337 случаев.

    «За последние сутки по республике выздоровели и выписаны с лабораторно и клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 119 пациентов, из них в Бишкеке – 65, Оше – 2, Чуйской области – 15, Ошской области – 5, Таласской области – 2, Нарынской области – 3, Иссык-Кульской области – 11, Джалал-Абадской области – 7, Баткенской области – 9».

    Всего за весь период выздоровели 194 218. На сегодняшний день на стационарном лечении всего по республике находятся 235 пациентов, на амбулаторном – 1366 пациентов.

    За последние сутки зарегистрировано 2 летальных случая от COVID-19. По республике зарегистрировано всего 2946 случаев с летальным исходом, из них лабораторно подтвержденные – 1242, клинико-эпидемиологически подтвержденные – 1704.

    Среди медицинских работников за сутки зарегистрирован 1 новый случай COVID-19 в Бишкеке. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 7742 случая.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане отменят ПЦР-тест для вакцинированных при въезде в страну.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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