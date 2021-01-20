15 руководителей привлечены к уголовной ответственности за коррупцию в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 76 лиц привлечены к уголовной ответственности за коррупцию в Акмолинской области за 2020 год, из них 15 – первые руководители республиканского и местного уровней. Об этом сообщил руководитель территориального департамента по противодействию коррупции Мурат Тюлеубаев в ходе брифинга на площадке «Аntikor ortalyǵy», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу области.

«За прошедший год в производстве Антикоррупционной службы области находилось более 100 уголовных дел, из которых 78 – по тяжким преступлениям. В основном это факты хищений, взяточничества, а также мошенничества. Направлено в суд 136 дел в отношении 51 лица», - озвучил Мурат Тюлеубаев.

Среди осужденных в прошлом году лиц руководящего звена - руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Р.Т. Бикенев, аким Зерендинского района Б.Н. Абуталипов, руководитель департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности С.К. Молдагулов и другие руководители областного и районного уровней.

Вместе с тем преданы суду генеральный директор Республиканского научно-производственного центра зернового хозяйства имени А.И. Бараева, заместитель акима Аршалынского района, а также руководители отделов нескольких районных акиматов области.

Также антикоррупционное ведомство региона выявило 7 фактов системной коррупции, где установлено 35 преступлений и привлечено 21 лицо. Пресечен ряд фактов вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса. В рамках сопровождения госпрограмм зарегистрировано 26 преступлений.

Сумма возмещенного государству ущерба по итогам работы за 2020 год составила более 650 миллионов тенге.

По результатам расследования уголовных дел департамент внес 88 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. По итогам рассмотрения представлений 69 должностных лиц понесли дисциплинарную ответственность, среди них 21 лицо руководящего состава. Уволены и освобождены от занимаемых должностей 13 должностных лиц, предупреждены о неполном служебном соответствии 10 лиц.

«Стоит отметить, что по сравнению с 2019 годом наблюдается динамика снижения количества коррупционных правонарушений в регионе, что свидетельствует об эффективности проводимых превентивных мер борьбы с коррупцией. В целом, нами будет продолжена системная работа в рамках усиления противодействия коррупции в регионе», - сказал глава Антикоррупционной службы области.