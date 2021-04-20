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    10:08, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    15 регионов РК находятся «красной» и «желтой» зонах по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 20 апреля в «красной» и «желтой» зонах по коронавирусу находятся 15 регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне города Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.

    В «желтой» зоне Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангыстауская области.

    В «зелёной» зоне Костанайская и Туркестанская области.

    В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная Общество Минздрав РК
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