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15 регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу
23 Июля 2021 08:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 регионов Казахстана по-прежнему находятся в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 июля 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.
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