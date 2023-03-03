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      Абайская область

    15 паводкоопасных участков определили в Семее

    3 Марта 2023, 09:18

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Абайской области резко потеплело. Начинает таять лед на реке Иртыш. Заместитель акима области Димитрий Гариков отметил, что подготовка к паводкоопасному периоду идет полным ходом во всех районах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    «По области у нас более 1 300 водопропускных сооружений, более 130 мостов. В целом по области почти все водопропускные сооружения открыты. Есть отставание по дорогам областного и республиканского значения, но работы не прекращаются. Весенний осмотр гидротехнических сооружений также проведен. Глубина промерзания в районах не превышала норматива. Толщина льда на Иртыше - от 70 до 80 сантиметров. В районе Семея толщина составляет 64 сантиметра. Мы провели взрывные работы раньше, чем в прошлом году, поскольку ожидается резкое потепление. Также планируются взрывные работы в Бескарагайском и Бородулихинском районах», - отметил Димитрий Гариков.

    Заместитель начальника ДЧС Абайской области Султан Ахметов сообщил, что к возможным паводкам также готовятся все службы, силы и средства. Республиканское командно-штабное учение (РКШУ) можно назвать контрольной проверкой.

    «В ходе РКШУ проверяется готовность служб гражданской обороны к возможным паводкам. В полной готовности находится противопожарная служба, которая занимается эвакуацией населения. Медицинская служба, созданная на базе скорой медицинской помощи города Семея, может оказать помощь, если кто-то пострадает при паводках. Организация «Красный полумесяц» также может оказать медицинскую и психологическую помощь. Для охраны общественного порядка работают полицейские», - сказал Султан Ахметов.

    Также Султан Ахметов добавил, что в городе в любой момент могут быть развернуты около 30 эвакопунктов.

    «В эвакопункте могут оказать помощь пострадавшим и обеспечить эвакуированных горячим питанием. Один из таких пунктов располагается в гостинице «Семей». Представители администрации гостиницы отмечают, что одновременно могут принять от 30 до 50 эвакуированных. Кроме того, в городе действуют около 30 эвакопунктов, часть из них открываются на особый период, часть – на случай непредвиденного ЧС. Помимо этого, у нас имеется медико-спасательные пункты, которые могут оказать содействие при эвакуации», - заключил Султан Ахметов.

    Во избежание подтоплений, в рамках РКШУ проведены взрывные работы в пойме реки. Как отметил аким города Семея Нурбол Нурсагатов, взрывные работы в случае необходимости могут повторить.

    Сейчас уровень воды в реке находится в пределах нормы. Кроме того, остается вопрос вывоза снега с территории города. Эту работу мы также проводим, работает 50 единиц техники. Всего в городе определено 15 паводкоопасных участков. Безусловно, есть некоторые опасения, но все они находятся под полным контролем администрации города«, - отметил Нурбол Нурсагатов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Паводок МЧС Абайская область Семей
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