Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    15 организаторов финпирамиды осуждены в Алматы

    13 Февраля 2023, 19:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Службой специальных прокуроров Генеральной прокуратуры расследовалось уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «QI Trade Kazakhstan» (Qarat Invest). Их головной офис находился в г.Алматы, также в регионах функционировали 12 филиалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    Под видом торговли на всемирной площадке «AMAZON» (США), на основании доверительного управления, граждане вносили деньги для дальнейшего получения доходов в процентах. Вкладчикам обещали прибыль до 96% годовых в зависимости от суммы вклада.

    Деятельностью компании нанесен ущерб 1345 гражданам на сумму более 6 млрд тенге.

    Прокуратура доказала вину руководителей головного офиса и филиалов, а также исполнителей схем по обману граждан.

    Приговором Бостандыкского районного суда 15 лиц признаны виновными с назначением реальных сроков лишения свободы (от 6 до 7 лет).

    Генеральная прокуратура призывает граждан быть бдительными, воздержаться от вкладов денег в сомнительные организации.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Борьба с преступностью Финансовая пирамида
    Новости по теме
    Новости по теме
    Неблагоприятные метеоусловия вновь ожидаются в Алматы
    Полиция проводит расследование по массовой драке школьников в Алматы
    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Алматы
    Колледж искусств «заминировали» в Алматы
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    3 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров