15 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1894-1938) родилсяписатель, один из основоположников современной казахской литературы, поэт, драматург, видный государственный деятель.

Родился в зимовье Карашилик Агадырского (ныне Шетский) района Карагандинской области. Учился в Нильдинской русско-казахской школе, в начальной приходской школе, в городском училище Акмолинска и в Омской учительской семинарии.

В 1914 году Сейфуллин стал одним из руководителей первого культурно-просветительского общества казахской молодежи «Бірлік» («Единство») в Омске, которая выступала против притеснения царской империи, пропагандировала достижения культуры и науки среди казахского народа. С 1 сентября 1916 года - преподаватель в Бугулинской школе, в основании которой он принимал самое непосредственное участие. В апреле 1917 года Сакен Сейфуллин создал общественно-политическое и культурное общество «Жас қазақ» («Молодой казах»). В июле 1917 года участвует в издании газеты «Тіршілік» («Жизнь»).

В июне 1918 года в Акмолинске произошел контрреволюционный мятеж, были арестованы руководители Совдепа. С. Сейфуллин заключён в «вагон смерти» атамана Анненкова, отправлен в Омскую тюрьму. 3 апреля 1919 года совершил побег и вернулся в родной аул, затем перебрался в город Аулие-Ата (ныне Тараз), где активно участвовал в установлении Советской власти, в аулах, расположенных на берегу рек Шу, Сарысу. В 1920 году вернулся в Акмолинск, стал заместителем председателя исполкома. 4 октября 1920 года в Оренбурге открылся первый учредительный съезд Советов Казахстана, на котором была провозглашена Казахская АССР. С. Сейфуллин был избран членом президиума ЦИК КАССР. В эти годы он был редактором газеты «Еңбекші қазақ» («Трудовой казах»), журнала «Қызыл Қазақстан» («Красный Казахстан»), заместителем наркома просвещения. На третьем съезде Советов Казахстана в 1922 году был избран председателем Совнаркома КАССР.

Много внимания уделял сбору памятников казахского фольклора, их исследованию и публикации. С. Сейфуллин стал первым казахским писателем, удостоенным орденом Трудового Красного Знамени.

Репрессирован, расстрелян в Алматы. Реабилитирован в 1958 году посмертно. В честь С. Сейфуллина в Казахстане названы театры, школы, библиотеки, улицы. В 1985 году в Целинограде (ныне Нур-Султан) создан мемориальный музей С. Сейфуллина. В 2004 году выпущена почтовая марка, посвященная С. Сейфуллину.





назад (1905-1995) родился- поэт, журналист. Народный писатель Казахстана. Уроженец Курмангазинского района Атырауской области.

В 1934-1936 годы - редактор газеты «Турксиб». В 1936-1942 годы - директор Казахского государственного издательства. В 1942-1947 годы служил в рядах Советской армии. Участник Великой Отечественной войны. В 1947-1953 годы - директор Казахского государственного учебно-педагогического издательства.

В 1937 году вышла в свет его первая поэма «Еділ толқыны» («Волжские волны»). Автор сборников стихов «Жүрек сыйы» («Дар сердца»), «Ант» («Клятва»), «Ақша бұлт» («Белые облака»); пьес «Толқында туғандар» («Рожденные на волнах»), «Теңіз әуендері» («Морские напевы»); романов «Арбасу» («Поединок»), «Теңіз махаббаты» («Морская любовь»); учебников «Литературная хрестоматия» (в соавторстве с Е. Исмаиловым, для учащихся третьих классов), «Оқу кітабы» (для старшеклассников) и «Ана тілі» (для третьего класса). Наряду с этим написал и издал сборники военных новелл и эссе. Перевел на казахский язык произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Некрасова, Ш. Петефи, В. Лациса. Произведения А. Сарсенбаева переведены на русский, украинский, эстонский, таджикский, туркменский, болгарский и ряд других языков. Награждён орденами Красной Звезды, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», Отечественной войны, Октябрьской революции, «Парасат» и медалями.





назад (1912-1998) родился- писатель, переводчик, журналист, член Союза писателей СССР и Казахстана, член географического общества.

Родился в ауле Кызылагаш Алексеевского района Акмолинской области. По старому обычаю с пятилетнего возраста учился у муллы, затем - в сельских школах. В 1928 году вступил в комсомол. С 1928 года его статьи, очерки, рассказы часто появляются на страницах областных и республиканских газет и журналов. В 1930-1931 годах работал учителем школы Нуринского района Карагандинской области. В 1932 году поступил в Казахский коммунистический университет на газетное отделение. В 1934-1935 годах работал инструктором в краевом комсомольском комитете и после этого - в Южно-Казахстанской области в комсомольском комитете заведующим пионерским отделом. В 1935-1937 годах в этой же области исполнял должность секретаря комсомольского комитета. В 1937-1938 годах перешел работать в газету, заместитель редактора газеты «Лениншіл жас». В 1938-1939 годах заместитель заведующего отделом газеты «Социалистік Қазақстан». В 1939-1942 годах работал редактором газеты «Коммунист». В 1942 году был принят в ряды Красной Армии, где работал редактором красноармейской газеты. 22 мая 1942 года был арестован по ложному обвинению НКВД, было заведено так называемое дело «националистов». Ж. Бектуров выдержал варварские методы следствия, не признал свою вину и был приговорен к 10 годам лишения свободы. В феврале 1945 года Особое Совещание при НКВД Казахской ССР снижает меру наказания до 5 лет. Лишь в 1955 году дело было полностью прекращено и доброе имя Ж. Бектурова восстановлено. В 1948 году он работал в школе и областной газете г. Талды-Кургана литературным сотрудником. В 1957-1958 гг. - работа в газете «Советтік Қарағанды» литературным сотрудником. С 1958 года - ответственный секретарь, затем - председатель Карагандинского межобластного отделения Союза писателей Казахстана. В 1959 году стал членом Союза писателей Казахстана. Ж.К. Бектуровым написаны поэмы «Поэт и подлец», «Письмо сестре», повесть «Последние дни Сакена», исторические очерки «Огонь и смерть», «Факты и аргументы», «Жертвы террора», очерки об основоположниках казахской национальной литературы А. Байтурсынове, М. Жумабаеве, Ж. Аймаутове, М. Дулатове, поэте Ш. Кудайбердиеве и о Бухар жырау и видных общественных и политических деятелях. Ж. Бектуров перевел на казахский язык повести Л. Пантелеева, роман «Робинзон Крузо» Д. Дефо, отдельные главы произведений Д. Львовича, Ш. Петефи и других. Исторические очерки о Ш. Валиханове, И. Алтынсарине, Ф. Достоевском, Г. Потанине изданы отдельным сборником под названием «Живая история». Его исторический роман «Таңба», в котором рассказано о сталинских репрессиях, был опубликован в издательстве «Казахстан» в 1997 году незадолго до его кончины.

Ж.К. Бектуров первым в широкой печати рассказал о погибших в исторической мясорубке репрессий А. Байтурсынове, М. Жумабаеве, Ж. Аймаутове и др. В своем романе « Таңба», поэмах, очерках писал о годах, проведенных им в сталинских лагерях, о суровых испытаниях, беззаконии и жестокости.





назад (1936-2007) родился- советский казахский писатель, журналист, лауреат литературной премии им. М. Ауэзова, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, лауреат независимой премии «Тарлан». Родился в Талды-Курганской области. Окончил отделение журналистики Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1963); Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР в Москве (1971); курсы писателей-международников при Московском институте литературы имени Горького в Москве.

Трудовая деятельность: работал в рабочим целинном совхозе, тогда же его статьи и заметки начали появляться в районных и областных газетах; литературный сотрудник газеты «Коммунизм таңы» (с 1959 года); заведующий отделом в редакциях газеты «Қазақ әдебиеті», журнала «Жұлдыз», директор Бюро по пропаганде художественной литературы Союза писателей Казахстана (1962-1972); инструктор и заведующий сектором отдела культуры ЦК Компартии Казахстана (1972-1977); главный редактор газеты «Қазақ әдебиеті» (1977-1980); секретарь правления Союза писателей Казахской ССР (1980-1984); директор издательства «Жазушы» (1984-1986); второй секретарь Союза писателей Казахской ССР (1988-1991).

Известен как автор повестей и рассказов в направлении деревенской прозы, в которых запечатлел непростую жизнь советского казахского колхоза, повседневные заботы и труд неприметных простых людей - сельской интеллигенции, чабанов, школьников. Первый сборник его рассказов «Моя сестрёнка» вышел в 1961 году. Затем последовали книги рассказов и повестей: «Огни аула» (1964), «Нива» (1967), «Дом молодых» (1968), «Дикая яблоня» (1972) и другие. Произведения писателя переводились на языки народов СССР и зарубежных стран. Широкую известность писателю принесла вышедшая в 1976 году в библиотеке «Дружба народов» во многом автобиографичная повесть «Запах полыни» («Жусан иісі»), описывающая жизнь в 1942 году мальчика Аяна, ждущего с войны отца. В 2014 году повесть стала книгой, избранной для единого прочтения в ходе республиканской акции «Одна страна - одна книга».

По его сценариям сняты кинофильмы «Возвращение сына», «Осенние извилистые дороги» и «Любимая». Его проза переведена на русский, узбекский, татарский, украинский, белорусский, грузинский, азербайджанский, литовский, арабский языки.

Награждён орденами «Знак Почёта» и «Құрмет».





назад (1959) родился- член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1986).

Трудовая деятельность: рабочий совхоза «Дармина» Чимкентской области (1977-1978); юрисконсульт юридического отдела управления Алматинской железной дороги (1985-1986); старший консультант судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Казахской ССР (1986-1989); старший консультант отдела писем и приема граждан, заведующий приемной Верховного Совета Республики Казахстан (1989-1995); консультант организационно-юридического отдела Центральной избирательной комиссии, консультант отдела законодательства аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (1995-1996); старший эксперт отдела по законодательству и судебной системы Администрации Президента Республики Казахстан (1996-1997); начальник договорно-аналитического отдела управления ОАО «Казахтелеком» (1997-1998); заведующий информационно-аналитическим отделом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (1998-2001); заведующий юридическим отделом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2001-2003); секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2007-2017).

На занимаемой должности - с июля 2017 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).





назад (1967) родился- генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, горный инженер (1991); Казахскую государственную академию управления, экономист-международник (1996),

Трудовая деятельность: занимал должности в различных коммерческих структурах (1990-1995); ведущий специалист, главный специалист сектора многосторонней помощи управления координации внешней помощи Комитета по использованию иностранного капитала при Кабинете министров Республики Казахстан (05.1995-08.1995); главный специалист сектора мобилизационной, специальных работ и контроля управления организации работы аппарата Комитета по использованию иностранного капитала при Кабинете министров Республики Казахстан (1995-1996); помощник председателя Мажилиса Парламента РК (1996-2000); советник министра государственных доходов РК (01.2000-03.2000); и.о. директора административного департамента Министерства финансов РК (03.2000-06.2000); директор административного департамента Министерства финансов РК (2000-2001); заместитель генерального директора РГП «Казахавтодор» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК (2001-2003); начальник отдела контроля реализации программ управления методологии и совершенствования управления государственной собственностью Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК, советник министра - руководитель аппарата Министерства финансов РК (2003-2004); руководитель аппарата Министерства финансов РК (02.2004-06.2004); вице-министр транспорта и коммуникаций РК (2004-2005); руководитель аппарата Министерства финансов РК (2005-2008); управляющий директор АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (03.2008-11.2008); управляющий директор - руководитель аппарата АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (2008-2012); генеральный директор ОЮЛ в ФА «Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта» (2012-2015); вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан (2015-2019).

На занимаемой должности - с января 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «10 жыл Астана».