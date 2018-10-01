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15 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

15 Октября 2018 08:00 90
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15 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

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124 года назад (1894-1938) родился СЕЙФУЛЛИН Сакен - писатель, один из основоположников современной казахской литературы, поэт, драматург, видный государственный деятель. Родился в зимовье Карашилик Агадырского (ныне Шетский) района Карагандинской области. Учился в Нильдинской русско-казахской школе, в начальной приходской школе, в городском училище Акмолинска и в Омской учительской семинарии.

В 1914 году Сейфуллин стал одним из руководителей первого культурно-просветительского общества казахской молодежи «Бірлік» («Единство») в Омске, которая выступала против притеснения царской империи, пропагандировала достижения культуры и науки среди казахского народа. С первого сентября 1916 года - преподаватель в Бугулинской школе, в основании которой он принимал самое непосредственное участие. В апреле 1917 года Сакен Сейфуллин создал общественно-политическое и культурное общество «Жас қазақ» («Молодой казах»). В июле 1917 года участвует в издании газеты «Тіршілік» («Жизнь»).
В июне 1918 года в Акмолинске произошел контрреволюционный мятеж, были арестованы руководители Совдепа. С.Сейфуллин заключён в «вагон смерти» атамана Анненкова, отправлен в Омскую тюрьму. 3 апреля 1919 года совершил побег и вернулся в родной аул, затем перебрался в город Аулие-Ата (ныне Тараз), где активно участвовал в установлении Советской власти, в аулах, расположенных на берегу рек Шу, Сарысу. В 1920 году вернулся в Акмолинск, стал заместителем председателя исполкома. 4 октября 1920 года в Оренбурге открылся первый учредительный съезд Советов Казахстана, на котором была провозглашена Казахская АССР. С.Сейфуллин был избран членом президиума ЦИК КАССР. В эти годы он был редактором газеты «Еңбекші қазақ» («Трудовой казах»), журнала «Қызыл Қазақстан» («Красный Казахстан»), заместителем наркома просвещения. На третьем съезде Советов Казахстана в 1922 году был избран председателем Совнаркома КАССР.
Много внимания уделял сбору памятников казахского фольклора, их исследованию и публикации. С.Сейфуллин стал первым казахским писателем, удостоенным орденом Трудового Красного Знамени.
Репрессирован. Расстрелян в Алматы. Реабилитирован (1958, посмертно). В честь С.Сейфуллина в Казахстане названы театры, школы, библиотеки, улицы. В 1985 году в Целинограде (ныне Астана) создан мемориальный музей С.Сейфуллина. В 2004 году выпущена почтовая марка, посвященная С.Сейфуллину.

59 лет назад (1959) родился МЕЛЬДЕШОВ Бахыт Сарсенбаевич - член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1986).
Трудовой стаж: рабочий совхоза «Дармина» Чимкентской области (1977-1978); юрисконсульт юридического отдела управления Алматинской железной дороги (1985-1986); старший консультант судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Казахской ССР (1986-1989); старший консультант отдела писем и приема граждан, заведующий приемной Верховного Совета Республики Казахстан (1989-1995); консультант организационно-юридического отдела Центральной избирательной комиссии, консультант отдела законодательства аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (1995-1996); старший эксперт отдела по законодательству и судебной системы администрации Президента Республики Казахстан (1996-1997); начальник договорно-аналитического отдела управления ОАО «Казахтелеком» (1997-1998); заведующий информационно-аналитическим отделом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (1998-2001); заведующий юридическим отделом Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2001-2003); секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2007-2017).
На занимаемой должности - с июля 2017 года.
Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).

51 год назад (1967) родился МУСАЙБЕКОВ Сакен Жунисбекович - вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан.
Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, горный инженер (1991); Казахскую государственную академию управления, экономист-международник (1996),
Трудовая деятельность: занимал должности в различных коммерческих структурах (1990-1995); ведущий специалист, главный специалист сектора многосторонней помощи управления координации внешней помощи Комитета по использованию иностранного капитала при Кабинете Министров Республики Казахстан (05.1995-08.1995); главный специалист сектора мобилизационной, специальных работ и контроля управления организации работы аппарата Комитета по использованию иностранного капитала при Кабинете Министров Республики Казахстан (1995-1996); помощник председателя Мажилиса Парламента РК (1996-2000); советник министра государственных доходов РК (01.2000-03.2000); и.о. директора административного департамента Министерства финансов РК (03.2000-06.2000); директор административного департамента Министерства финансов РК (2000-2001); заместитель генерального директора РГП «Казахавтодор» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК (2001-2003); начальник отдела контроля реализации программ управления методологии и совершенствования управления государственной собственностью Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК, советник министра - руководитель аппарата Министерства финансов РК (2003-2004); руководитель аппарата Министерства финансов РК (02.2004-06.2004); вице-министр транспорта и коммуникаций РК (2004-2005); руководитель аппарата Министерства финансов РК (2005-2008); управляющий директор АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (03.2008-11.2008); управляющий директор - руководитель аппарата АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (2008-2012); генеральный директор ОЮЛ в ФА «Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта» (2012-2015).
На занимаемой должности - с февраля 2015 года.
Награжден орденом «Құрмет», юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «10 жыл Астана».

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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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