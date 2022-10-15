15 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день мытья рук

Всемирная Организация Объединенных Наций, а именно ее Детский фонд, решил на одной из конференций в 2008 году провозгласить 15 октября Международным днем мытья рук. Отныне в этот день каждый год проводятся мероприятия, целью которых является профилактика заболеваний, причиной которых могут стать немытые руки.

Всемирный день борьбы с раком груди

Отмечается ежегодно по инициативе Европейской коалиции против рака молочной железы Europa Donna - независимой некоммерческой организации, объединяющей членов из 47 стран Европы.

Организация Europa Donna была создана в 1994 году небольшой группой женщин из разных стран Европы, для того чтобы повысить осведомленность общественности о раке молочной железы и подчеркнуть важность ранней диагностики. День здоровья груди - одна из основных кампаний, организуемых Европейской коалицией против рака молочной железы.

Международный день сельских женщин

Входит в систему всемирных и международных дней ООН и отмечается ежегодно. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в феврале 2008 года в резолюции «Улучшение положения женщин в сельских районах».

Основная задача этого дня - признание важнейшей роли сельских женщин и их вклада в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов, а также повышения продовольственной безопасности и искоренение нищеты.

Международный день белой трости

Отмечается ежегодно. Изначально он был официальным памятным днем в США, но постепенно стал отмечаться и в других странах мира.

Трость белого цвета используется слепыми и слабовидящими людьми. Идея покрасить трость в белый цвет пришла фотографу из Бристоля Джеймсу Биггсу в 1921 году. Он потерял зрение в результате несчастного случая. В 1930-х годах в разных странах мира началось движение по внедрению белых тростей для слепых людей; такие трости более заметны для прохожих и водителей и потому повышают безопасность.

СОБЫТИЯ

В 1961 году в Целинограде (ныне - Астана) началось сооружение Дворца целинников. Строительство его было завершено в 1963 году, построен по проекту латвийских архитекторов (О. Крауклис, Д. Даннеберг, П. Фогель). Он был рассчитан на 2 355 мест. По масштабам и системе оборудования на тот момент считался вторым в СССР после Кремлевского дворца съездов. В 1998 году дворец подвергся коренной реконструкции и сменил название на Конгресс-холл. В 2016 году был переименован в концертный зал «Астана».

В 1999 году в селе Мәдениет Айыртауского района Северо-Казахстанской области был открыт мемориальный комплекс батыров Агынтая и Карасая. Комплекс является символом нерушимой дружбы и единства казахского народа. Конусообразные 16-метровые башни соединяет мечеть - опора надежды и веры. Архитекторы комплекса - Б. Ибраев и С. Агитаев.

В 1999 году в ауле имени Турара Рыскулова Тулькубасского района Южно-Казахстанской области установлен памятник Мухаммеду Хайдару Дулати.

В 2005 году Национальный банк РК выпустил в обращение юбилейную монету в честь 60-летия Организации Объединенных Наций. Ее внутренний диск изготовлен из сплава «нейзильбер» белого цвета, внешнее кольцо из сплава «нибрасс» желтого цвета. На лицевой стороне (аверсе) монеты в центре на фоне рифленого круга расположена надпись «100 тенге». На оборотной стороне монеты изображена официальная символика (эмблема) 60-летия Организации Объединенных Наций.

В 2008 году в Жамбылской области впервые в мировой практике были получены крупы, обогащенные йодом. ТОО «Кордай нан» совместно со специалистами по пищевой промышленности Таразского государственного университета разработано около 30 видов обогащенных круп.

В 2009 году в ходе 35-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже на выборах в руководящие органы этой организации Казахстан избран в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО от Азиатско-Тихоокеанского региона на 4-летний период. Исполнительный совет, состоящий из 58 членов, принимает решения по основным вопросам деятельности ЮНЕСКО в период между сессиями Генеральной конференции этой международной организации.

В 2012 году в столице Катара - городе Доха - в рамках 25-го Конгресса Всемирного почтового союза (ВПС), в работе которого приняли участие более 1500 представителей 192 стран мира, входящих в состав союза, АО «Казпочта» вручен сертификат уровня «В» за управление качеством. «Серебряный» уровень управления качеством является признанием ВПС эффективности реформ, которые проводит казахстанский почтовый оператор.

В 2014 году в выставочном зале Восточно-Казахстанского этнографического музея-заповедника открылась уникальная выставка «Оружие настоящего мужчины» из музея Динмухамеда Кунаева. В экспозиции были представлены кортики, кинжалы, сабли, охотничьи карабины, ружья, подаренные Динмухамеду Кунаеву видными государственными деятелями со всего мира. В их числе - подарки от Фиделя Кастро, Леонида Брежнева, Иосипа Броз Тито, Эриха Хонеккера. В коллекции есть и оружие, подаренное Нурсултаном Назарбаевым в 1982 году.

В 2014 году на проходившем в Бутане внеочередном собрании Всемирной федерации таэквондо (WTF) Арман Чилманов получил из рук президента - доктора Чунг Вон Чо сертификат члена исполнительного комитета данной организации.

А. Чилманов стал первым казахстанцем, который избран членом исполкома WTF. Ранее казахстанцы были только в составе Азиатского союза.

В 2015 году впервые лауреатом престижной детской литературной премии имени Владислава Крапивина стала казахстанка Аделия Амраева. В ее книге «Я хочу жить» затронута проблема детского суицида.

Международная детская литературная премия имени В.П. Крапивина присуждается раз в год российскому или зарубежному автору в честь российского детского писателя Владислава Петровича Крапивина. Вручается в виде денежного награждения, диплома и памятной нагрудной медали.

В 2016 году в Нью-Йорке в рамках визита делегации Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в США управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов и президент Nasdaq, Inc Адина Фридман подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Основной целью заключения меморандума является установление взаимовыгодных отношений в рамках развития биржевой инфраструктуры МФЦА. Подписание меморандума является первым шагом Nasdaq, Inc в оказании поддержки в становлении биржи МФЦА (AIX).

В 2019 году полнометражный анимационный фильм «Мұзбалақ», в основу которого легла история приручения беркута человеком и дружбы, основанной на взаимном доверии птицы и ее хозяина, получил приз «Лучший анимационный фильм» от Немецкого института анимационных фильмов (DIAF) на 24-м Международном кинофестивале детских и юношеских фильмов «Schlingel».

Фестиваль «Schlingel» организован Саксонской службой детских и юношеских фильмов. В этом году на фестивале было показано 233 картины из 52 стран.

В 2020 году в Семее Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия памятника «Ұлы ақын Абай ұлдарымен», где Абай изображен со своими сыновьями Акылбаем и Турагулом.

Глава государства, поздравив участников мероприятия с юбилеем Абая, отметил, что почитание памяти поэта - это наш общий долг.

После церемонии открытия Президент посетил государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Бөрілі». Музей Абая был открыт в 1940 году в честь 95-летия со дня рождения поэта. Это первый в истории Казахстана литературно-мемориальный музей.

В 2021 году ученые Национального центра биотехнологии МОН РК разработали инновационное средство для лечения и заживления различных глубоких ран и ожогов.

Биологическое покрытие X-Graft изготовлено из коллагеновых и эластиновых волокон с помощью современных ткане-инженерных технологий. Перевязочный материал предназначен для лечения обширных, глубоких и длительно не заживающих ран, а также используется для временного закрытия трофических язв. По лечебным свойствам биологическое покрытие не уступает зарубежным аналогам и обладает высокой прочностью, эластичностью и абсорбцией.

В 2021 году в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Республика Казахстан избрана членом Совета по правам человека (СПЧ) ООН на 2022-2024 годы.

Избрание нашей страны в главный правозащитный орган всемирной организации является признанием ее роли в качестве активного и ответственного участника процесса продвижения международных норм и стандартов в области защиты прав и свобод человека.

В 2021 году в Мактааральском районе Туркестанской области состоялось открытие памятника-бюста государственному деятелю Косману Айтмухаметову, который всю свою сознательную жизнь посвятил процветанию страны и возрождению Туркестанской области.

За его заслуги перед жителями Мактааральского района было направлено предложение в республиканскую ономастическую комиссию по присвоению в Мырзакенте центральной улицы именем Космана Айтмухаметова. В результате комиссия приняла положительное решение, одна из улиц в Мырзакенте была присвоена Косману Айтмухаметову.

