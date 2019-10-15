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15 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

15 Октября 2019 07:00
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15 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Всемирный день мытья рук

Всемирная Организация Объединенных Наций, а именно ее Детский фонд, решил на одной из конференций в 2008 году провозгласить 15 октября Международным днем мытья рук. Отныне в этот день каждый год проводятся мероприятия, целью которых является профилактика заболеваний, причиной которых могут стать немытые руки.

Международный день сельских женщин

Входит в систему всемирных и международных дней ООН и отмечается ежегодно. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в феврале 2008 года в резолюции «Улучшение положения женщин в сельских районах».

Основная задача этого дня - признание важнейшей роли сельских женщин и их вклада в ускорение развития сельского хозяйства и сельских районов, а также повышения продовольственной безопасности и искоренение нищеты.

День здоровья груди

Отмечается ежегодно по инициативе Европейской коалиции против рака молочной железы Europa Donna - независимой некоммерческой организации, объединяющей членов из 47 стран Европы. Организация Europa Donna была создана в 1994 году небольшой группой женщин из разных стран Европы, для того чтобы повысить осведомленность общественности о раке молочной железы и подчеркнуть важность ранней диагностики. День здоровья груди - одна из основных кампаний, организуемых Европейской коалицией против рака молочной железы.

СОБЫТИЯ

В 1999 году в селе Мадениет Айыртауского района Северо-Казахстанской области был открыт мемориальный комплекс батыров Карасая и Агинтая. Комплекс является символом нерушимой дружбы и единства казахского народа. Конусообразные 16-метровые башни соединяет мечеть - опора надежды и веры. Архитекторы комплекса - Б. Ибраев и С. Агитаев.

В 1999 году в ауле имени Турара Рыскулова Тулькубасского района Южно-Казахстанской области установлен памятник Мухаммеду Хайдару Дулати.

В 2005 году Национальный банк РК выпустил в обращение юбилейную монету в честь 60-летия Организации Объединенных Наций. Ее внутренний диск изготовлен из сплава «нейзильбер» белого цвета, внешнее кольцо из сплава «нибрасс» желтого цвета. На лицевой стороне (аверсе) монеты в центре на фоне рифленого круга расположена надпись «100 тенге». На оборотной стороне монеты изображена официальная символика (эмблема) 60-летия Организации Объединенных Наций.

В 2008 году в Жамбылской области впервые в мировой практике были получены крупы, обогащенные йодом. ТОО «Кордай нан» совместно со специалистами по пищевой промышленности Таразского государственного университета разработано около 30 видов обогащенных круп.

В 2009 году в ходе 35-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже на выборах в руководящие органы этой организации Казахстан избран в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО от Азиатско-Тихоокеанского региона на 4-летний период. Исполнительный совет, состоящий из 58 членов, принимает решения по основным вопросам деятельности ЮНЕСКО в период между сессиями Генеральной конференции этой международной организации.

В 2014 году в выставочном зале Восточно-Казахстанского этнографического музея-заповедника открылась уникальная выставка «Оружие настоящего мужчины» из музея Динмухамеда Кунаева. В экспозиции были представлены кортики, кинжалы, сабли, охотничьи карабины, ружья, подаренные Динмухамеду Кунаеву видными государственными деятелями со всего мира. В их числе - подарки от Фиделя Кастро, Леонида Брежнева, Иосипа Броз Тито, Эриха Хонеккера. В коллекции есть и оружие, подаренное Нурсултаном Назарбаевым в 1982 году.

В 2016 году в Нью-Йорке в рамках визита делегации Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в США управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов и президент Nasdaq, Inc Адина Фридман подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Основной целью заключения меморандума является установление взаимовыгодных отношений в рамках развития биржевой инфраструктуры МФЦА. Подписание меморандума является первым шагом Nasdaq, Inc в оказании поддержки в становлении биржи МФЦА (AIX).

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