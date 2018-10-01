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15 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
ДАТЫ
Всемирный день мытья рук
Объявлен Организацией Объединенных Наций (ООН) и, в частности, Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). Эти организации призвали выделить один день в году, чтобы обратить внимание на необходимость приучить детей мыть руки.
Международный день белой трости
История белой трости, как символа слепоты, берет начало в 1921 году. В британском городе Бристоле жил молодой профессиональный фотограф Джеймс Биггс, который после несчастного случая потерял зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре он понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет. И она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, Европы, Америки, но и других стран мира.
День здоровья груди
Отмечается ежегодно по инициативе Европейской коалиции против рака молочной железы Europa Donna - независимой некоммерческой организации, объединяющей членов из 47 стран Европы. Организация Europa Donna была создана в 1994 году небольшой группой женщин из разных стран Европы для того, чтобы повысить осведомленность общественности о раке молочной железы и подчеркнуть важность ранней диагностики. День здоровья груди - одна из основных кампаний, организуемых Европейской коалицией против рака молочной железы.
СОБЫТИЯ
В 1961 году в Целинограде ныне современной Астане началось сооружение Дворца целинников. Строительство его было завершено в 1963 году. Здание построили по проекту латвийских архитекторов - О.Крауклисв, Д.Даннебергв и П.Фогеля. Он был рассчитан на 2 тысячи 355 мест. По масштабам и системе оборудования на тот момент считался вторым в СССР после Кремлёвского дворца съездов.
В 2005 году Национальный банк РК выпустил в обращение юбилейную монету в честь 60-летия Организации Объединенных Наций. Ее внутренний диск изготовлен из сплава «нейзильбер» белого цвета, внешнее кольцо из сплава «нибрасс» желтого цвета. На лицевой стороне (аверсе) монеты в центре на фоне рифленого круга расположена надпись «100 тенге». На оборотной стороне монеты изображена официальная символика (эмблема) 60-летия Организации Объединенных Наций.
В 2009 году в ходе 35-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже на выборах в руководящие органы этой организации Казахстан избран в состав Исполнительного совета ЮНЕСКО от Азиатско-Тихоокеанского региона на 4-летний период. Исполнительный совет, состоящий из 58 членов, принимает решения по основным вопросам деятельности ЮНЕСКО в период между сессиями Генеральной конференции этой международной организации.
В 2010 году запущен интернет-портал «Әдеби әлем» («Литературный мир») - www.adebiet.kz. Теперь пользователи, в том числе и казахи за рубежом, смогут ознакомиться с произведениями известных казахстанских литераторов, начиная с Абая и Махамбета. Здесь также размещены произведения поэтов и писателей Приуралья. В разделе для детей можно прочитать сказки. Есть также раздел афоризмов.
В 2014 году в выставочном зале Восточно-Казахстанского этнографического музея-заповедника открылась уникальная выставка «Оружие настоящего мужчины» из музея Динмухамеда Кунаева. В экспозиции были представлены кортики, кинжалы, сабли, охотничьи карабины, ружья, подаренные Динмухамеду Кунаеву от видных государственных деятелей со всего мира. В их числе - подарки от Фиделя Кастро, Леонида Брежнева, Иосипа Броз Тито, Эриха Хонеккера. В коллекции есть и оружие, подаренное Нурсултаном Назарбаевым в 1982 году.
В 2016 году в Нью-Йорке в рамках визита делегации Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) в США управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов и президент Nasdaq, Inc Адина Фридман подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Основной целью заключения меморандума является установление взаимовыгодных отношений в рамках развития биржевой инфраструктуры МФЦА. Подписание меморандума является первым шагом Nasdaq, Inc в оказании поддержки в становлении биржи МФЦА (AIX).
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