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    15 нелегальных мигрантов найдены мертвыми в Тунисе

    16 Июля 2023, 00:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Только на уходящей неделе в Тунисе были найдены мертвыми 15 нелегальных мигрантов. Страна является основным хабом для тех, кто пытается перебраться через Средиземное море в Европу, передается МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    На уходящей неделе по меньшей мере 15 мигрантов были найдены мертвыми у побережья Туниса и на границе с Алжиром, сообщили местные власти.

    Всего же, по данным Международной организации по миграции, в 2023-м на пути из Северной Африки в Европу погибли или пропали без вести 1895 человек. Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 2406 человек.

    В Тунисе из-за большого количества ожидающих возможности перебраться через Средиземное море растет напряженность: в июле протесты местных жителей заставили власти выселить тысячи мигрантов из города Сфакс в пустынные районы на границах с Алжиром и Ливией.

    Правозащитники осудили действия властей и призвали разместить людей в центрах экстренного приема беженцев. В правительстве утверждают, что создают для мигрантов все условия, но отказываются быть для них «страной транзита или страной поселения».

    В основном мигранты отправляются из Сфакса на итальянский остров Лампедуза — он находится примерно в ста километрах от побережья Туниса. За шесть с половиной месяцев текущего года в Италию по морю прибыли 75 065 мигрантов, в прошлом году их было в разы меньше — 31 920.

    В воскресенье с визитом в Тунис прибудут председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Ожидается, что они обсудят с президентом Туниса Каисом Саидом финансовую помощь от ЕС: в Брюсселе надеются, что, благодаря этим деньгам, Тунис будет активнее бороться с перевозчиками мигрантов и ограничит поток беженцев в Европу.

    Ранее сообщалось, что страны Европы обещают профинансировать борьбу Туниса с нелегальной миграцией после заявлений властей страны о нежелании охранять границы ЕС. Евросоюз готов выделить Тунису 900 млн евро на борьбу с нелегальной миграцией и поддержку экономики.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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