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    15 млн тенге отдала престарелая актюбинка мошеннику за помощь дочери

    18 Июля 2023, 18:09

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе задержаны трое подозреваемых по обвинению в мошенничестве в отношении пожилых горожан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    В полицию Актобе обратилась 84-летняя жительница города, которая сообщила, что ее обманули неизвестные. Под предлогом, что ее дочь попала в ДТП и необходима крупная сумма денег на ее операцию, мошенники завладели ее деньгами в сумме 15 млн тенге.

    В этот же день, в ходе оперативно-розыскных мероприятий с участием сотрудников банков при переводе денег были задержаны и водворены в изолятор временного содержания трое подозреваемых уроженцев города Алматы.

    «У задержанных были изъяты 15 млн тенге, которые они собирались отправить через терминалы банков на счета своим подельникам.

    Кроме этого, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что задержанные на территории Актюбинской области таким же способом совершили несколько мошенничеств в крупных размерах в отношении других жителей города», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Борьба с преступностью
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