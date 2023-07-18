15 медалей завоевали казахстанцы на юниорском турнире по таеквондо в Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - В городе Анкара (Турция) прошел международный турнир Turkish Open G-2, в котором принимала участие юниорская команда Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации. «Золото» турнира завоевал Батырхан Тлеугали. Алтыншаш Ыдырыс, Абдулла Абылхасым, Димаш Нуркожаулы, Аяулым Сапаралиева, Еркебулан Енсегенов, Темиржан Таскын стали серебряными призерами. Бронзовые медали завоевали Айда Таукенова, Рамина Таирова, Алибек Нургазы, Ерболат Хасан, Нурасыл Куандык, Адил Тлеугабылов, Нурай Казнабек, Ануар Махамебкаримов.