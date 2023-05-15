15 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день семьи

Отмечается ежегодно с 1994 года, провозглашён резолюцией (№A/RES/47/237) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1993 году. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи.

По мнению ООН, когда попираются основные права одной семьи - единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой.

Международный день климата

День празднуется в связи с провозглашением метеорологами необходимости защиты климата как ресурса для благосостояния нынешних и будущих поколений. Международное сообщество, признавая опасность, связанную с постоянным ростом выбросов парниковых газов, договорилось о подписании Рамочной Конвенции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата в 1992 году.

СОБЫТИЯ

В 1989 году в Алматы был открыт памятник выдающемуся казахскому ученому-просветителю Шокану Уалиханову. Авторы памятника - скульптор Х. Наурызбаев и архитектор Шота Уалиханов.

В 1992 году в Ташкенте Республика Армения, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан подписали Договор о коллективной безопасности (ДКБ).

Азербайджанская Республика подписала договор 24 сентября 1993 года, Грузия - 9 сентября 1993 года, Республика Беларусь - 31 декабря 1993 года. 2 апреля 1999 года президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана подписали протокол о продлении срока действия договора на следующий пятилетний период, однако Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались от продления договора, в этом же году Узбекистан присоединился к ГУАМ.

На московской сессии ДКБ 14 мая 2002 года принято решение о преобразовании ДКБ в полноценную международную организацию - Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В 1992 году на базе комплекса бывшего Семипалатинского испытательного полигона, соответствующих научных организаций и объектов, расположенных на территории РК, был создан Национальный ядерный центр (НЯЦ) и Агентство по атомной энергии Республики Казахстан. В состав НЯЦ РК вошёл ряд институтов в городах Курчатов, Алматы и других городов.

В 1999 году как центральный исполнительный орган, не входящий в состав Правительства Республики Казахстан, было создано Агентство Республики Казахстан по защите государственных секретов, осуществляющее единую государственную политику в области защиты государственных секретов.

В 2009 году в Берлине в рамках года Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия состоялось официальное открытие представительства АО «Центр международных программ» («Болашак») в Германии и странах континентальной Европы.

В 2012 году в г. Пекине был подписан Меморандум между Министерством культуры и информации РК, Министерством культуры КНР и Министерством культуры и туризма Кыргызской Республики о совместном номинировании памятников истории и культуры в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2013 году в Нью-Йорке путем подписания Совместного коммюнике на уровне постоянных представителей Республики Казахстан и Содружества Доминики при ООН, между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

Содружество Доминики - государство на одноимённом острове из группы Малых Антильских (Наветренных) островов в Карибском море. Площадь - 754 км2. Столица - г. Розо. Официальный язык - английский. Денежная единица - восточно-карибский доллар. Глава государства - президент, избираемый парламентом на 5 лет (с правом одного переизбрания); его кандидатура согласовывается лидерами правящей партии и оппозиции.

В 2015 году казахстанские военнослужащие приступили к созданию полноценных образцов военной техники и отдельных ее составляющих на 3D-оборудовании. Это стало возможным благодаря новой высокотехнологичной лаборатории инженерно-технического профиля, созданной на базе Национального университета обороны имени Первого Президента.

3D-оборудование сканирует и оцифровывает практически любые объекты с возможностью манипулирования ими в 3D-редакторах. Это позволяет максимально визуализировать сложные образцы при конструировании и модернизации. Здесь же можно создавать презентационные и функциональные модели-прототипы, которые подходят как для изучения, так и для полноценного практического применения.

В 2016 году в Париже в галерее Carrousel du Louvre открылась выставка талантливых казахстанских фотографов «Чудеса Казахстана». Выставка была организована с той целью, чтобы с помощью работ, представленных на ней, познакомить посетителей с природой, традициями и народом Казахстана.

В 2018 году в визит-центре «Бурабай Даму» открылся музей истории Бурабая, состоящий из 3 залов, каждый из которых отражает историю края с древнейших времен до современности: зал истории, зал этнографии и зал исследователей Бурабая.

Основная цель, которая стоит перед музеем - формирование интереса к отечественной истории, уважительного отношения к нравственным ценностям прошлого поколения, сохранение природных богатств региона и развитие туристического кластера.

В 2019 году в Париже начал свою работу форум «Великая степь: культурное наследие и роль в мировой истории». В международном мероприятии принимали участие около 70 ученых из 10 стран, таких как США, Россия, Индия, Китай, Великобритания, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, Франция, Латвия, Голландия и Венгрия, а также представители ЮНЕСКО.

На форуме прошло обсуждение и обмен мнениями по поводу таких памятных дат, занимающих особое место в истории тюркоязычных стран, как 950-летие произведения «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагунского, а также 650-летие поэта Имадеддин Насими.

В 2020 году при Международном финансовом центре «Астана» был создан Консультативный совет по развитию юридических технологий.

Консультативный совет образован с целью развития экосистемы юридических технологий финансового центра, повышения эффективности и качества оказываемых услуг, в том числе посредством применения новых технологий, обеспечивающих доступность для широкого круга потребителей.

В 2020 году была учреждена республиканская премия в сфере охраны окружающей среды «Елім-ай», которая ежегодно будет присуждаться юридическим лицам, физическим лицам или коллективам физических лиц, внесшим значительный вклад в охрану окружающей среды, за рациональное природопользование (для предприятий и организаций, занимающихся хозяйственной деятельностью), за научную деятельность природоохранного значения (для ученых, а также для научно-исследовательских организаций), за личный вклад в дело охраны окружающей среды (для ученых, общественных деятелей, представителей средств массовой информации).



