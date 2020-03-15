15 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1905-1979) родился- певец, актер, драматург, народный артист Казахстана, один из первых режиссеров и основоположников Казахского театра оперы и балета (Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая).

Уроженец Алматинской области. Впервые свое актерское дарование К. Байсеитов проявил, будучи студентом казахского педагогического техникума. В организованном в 1927 году молодежном театре опробовался и в качестве режиссера. В том же году был принят в труппу Казахского драматического театра.

Параллельно с актерской деятельностью писал пьесы, такие, например, как «Озбыр болыс», «Зәуре», «Тартыс», «Келіншек» и др. В Казахском театре оперы и балета в постановке «Айман-Шолпан» М. Ауэзова и И. Коцыка исполнял роль Арыстана, в постановках Е. Брусиловского «Қыз Жібек» и «Ер Тарғын» - Толегена и Таргына, Абая - в постановке «Абай» А. Жубанова и Л. Хамиди.

Как один из первых режиссеров театра написал оперы «Абай», «Қыз Жібек», «Қамар сұлу», «Дударай», «Даиси», «Евгений Онегин» и «Князь Игорь». В качестве актера снялся во многих кинофильмах. Проявил себя и в жанре драматургии, комедии. В соавторстве с К. Шангытбаевым написал либретто к операм «Айсұлу», «Алтын таулар» и др. Написанная им книга «Құштар көңіл» переведена на русский язык.

Награжден орденами Красного Трудового Знамени, «Кұрмет Белгісі» и медалями.

назад (1953-2007) родился- поэт, литературный критик и публицист, журналист, член Союза писателей Казахстана, лауреат премии Союза журналистов Казахстана, призер конкурса по переводу произведений Абая на иностранные языки.

Уроженец Алматинской области. Окончил КазПИ (совр. Казахский национальный педагогический университет имени Абая), Алматинский государственный институт иностранных языков.

Трудовая деятельность: работал в научно-исследовательском институте имени Ы. Алтынсарина, в Государственном комитете по делам издательств и полиграфии КазССР, в Международном фонде Абая, в республиканской независимой газете «Сол-Дат».

Литературные, научно-публицистические произведения писал на казахском, русском и французском языках. Его произведения вошли в коллективный сборник «Тоғыз перне». Перевел с французского на казахский язык трагедию П. Корнеля «Сид», рассказы Ги де Мопасана, поэму К. Клермонта «Владимир и Зара или казахи», с казахского на французский язык «Қара сөздер», дастаны Абая «Ескендір», «Масғұт», роман М. Ауэзова «Қилы заман», выпущен переведенный электронный вариант на французском языке «Махамбет жыры».

назад (1954) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Акмолинской области, секретарь Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Уроженец Павлодарской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, ветеринарный врач (1980); Витебский ветеринарный институт (1987); Юридическую академию «Фемида», юрист (2005).

Трудовая деятельность: разнорабочий совхоза (1970); старший ветеринарный врач учебно-опытного хозяйства Целиноградского сельскохозяйственного института (1980-1983); ассистент, главный ветеринарный врач, заместитель директора учебно-опытного хозяйства Целиноградского сельскохозяйственного института (1987-1993); заместитель главы Целиноградской районной администрации (1993-1994); председатель правления АО «Нура» (1994-1997); аким Целиноградского района (1997-1999); аким Щучинского района (1999-2004); аким г. Кокшетау (2004-2007); аким Астраханского района (2007-2012); аким Аккольского района Акмолинской области (2012-2013); первый заместитель акима Акмолинской области (2013-2014).

На занимаемой должности - с октября 2014 года.

Награжден орденами «Құрмет» (1999), «Парасат» (2007), медалями.

назад (1958) родилась- депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва от партии «Нұр Отан», член Комитета по социально-культурному развитию.

Родилась в г. Таразе. Окончила Алматинский государственный медицинский институт, факультет лечебного дела (1981).

Трудовая деятельность: акушер-гинеколог, заведующая отделением, заместитель главного врача, главный врач родильного дома № 5 г. Алматы (1981-1995); директор перинатального центра г. Алматы (1995-2006); начальник управления здравоохранения г. Алматы, директор департамента здравоохранения г. Алматы (2006-2009); аким Бостандыкского района г. Алматы (2009-2013); заместитель акима г. Алматы (2013-2015); заместитель председателя Алматинского городского филиала партии «Нұр Отан» (2015-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награждена юбилейной медалью имени профессора Бабашева, дипломом «За огромный вклад в развитие медицинской науки Республики Казахстан», удостоена премии «Золотой скальпель» за разработку и внедрение новейших технологий хирургических методов.

назад (1958) родилась- ректор Казахского национального университета искусств.

Родилась в г. Алматы. Окончила Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского (1979), концертный и камерный исполнитель, солистка оркестра, преподаватель.

Трудовая деятельность: руководитель группы виолончелей симфонического оркестра Дома культуры имени Ленина, г. Москва (1979-1980); солистка-инструменталистка Казахской государственной филармонии (1983); ассистент-стажер Московской консерватории (1983-1986); солистка-инструменталистка Казахской государственной филармонии (с 1984); доцент, заведующая кафедрой скрипки Алма-Атинской консерватории (с 1986); художественный руководитель - главный дирижер Государственного камерного ансамбля «Академия солистов» (с 1993 года).

На занимаемой должности - с мая 1998 года.

Награждена орденом Дружбы (РФ, 2011), медалями, удостоена Государственной премии мира и прогресса Первого Президента Республики Казахстан 2008 года, звания «Астана қаласының кұрметті азаматы» (2007).

назад (1962) родился- известный казахстанский скрипач и дирижёр.

Родился в г. Алматы. Окончил Республиканскую среднюю специальную музыкальную школу имени К. Байсеитовой по классу скрипки (1979); Алматинскую государственную консерваторию имени Курмангазы (класс профессора Нины Патрушевой) (1981); Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского (класс профессора Бориса Беленького) (1984); аспирантуру Московской консерватории в классе профессора Валерия Климова (1988).

Учёбу завершил крупным сольным концертом на сцене Большого зала Московской консерватории с Государственным симфоническим оркестром СССР, на котором успешно исполнил скрипичный концерт Бетховена. В 1989 году создал в Алматы камерный оркестр «Алтын-Алма». В том же году приглашён на турне по Англии. На одном из концертов Марат исполнил скрипичный концерт Яна Сибелиуса и потряс слушателей своей эмоциональной раскрепощённостью и глубиной интерпретации. Присутствовавший на концерте продюсер звукозаписывающей компании «Наксос» Дэвид Дэнтон в тот же день предложил скрипачу контракт на запись его концертного репертуара. В последующие годы (1992-2008) было записано 14 компакт-дисков с крупнейшими западными звукозаписывающими компаниями, такими как «Наксос», «Марко-Поло», «Сони», «ЭМИ - Классикс», «Блэк-Бокс».

В начале 2003 года получил предложение от акима Западно-Казахстанской области Крымбека Кушербаева и руководителя Карачаганакского нефтегазового комплекса Джона Морроу создать в Уральске симфонический оркестр. Художественное руководство новым коллективом привело Марата к освоению нового вида музыкальной деятельности - дирижированию. С 2003 по 2008 годы Западно-Казахстанский филармонический оркестр Марата Бисенгалиева много гастролировал по городам Казахстана, Англии, Италии, Польши, Индии, Японии, Южной Кореи, России, Украины, с обширной концертной программой и записывал произведения К. Дженкинса, Э. Элгара и А. Серкебаева с такими крупными мировыми звукозаписывающими фирмами, как «Sony-BMG» и «EMI».

назад (1968) родился- аким Кызылординской области.

Родился в г. Кзыл-Орде. Окончил Кзыл-Ординский институт инженеров агропромышленного производства, инженер-строитель (1993); Кызылординский политехнический институт, экономист-бухгалтер (1998); Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем, бакалавр юриспруденции (2007).

Трудовая деятельность: рабочий Кызылординской мебельной фабрики (1985); специалист, старший, главный налоговый инспектор, заведующий сектором Налоговой инспекции г. Кызылорды (1993-2000); заместитель председателя Налогового комитета Кызылординской области (2000-2003); заместитель председателя Налогового комитета Западно-Казахстанской области (2003-2005); председатель Налогового комитета Западно-Казахстанской области (2005-2008); начальник налогового департамента Кызылординской области (2008-2011); первый заместитель акима Кызылординской области (2011-2012); начальник управления финансов Кызылординской области (03.2012-06.2012); начальник Налогового департамента по Мангистауской области (2012-2015); руководитель инспекции финансового контроля по Кызылординской области (07.2015-12.2015); заместитель акима Кызылординской области (2015-2019).

На занимаемой должности - с июня 2019 года.

Награжден 13 медалями; почетной грамотой Верховного Совета СССР. Отличник налоговой службы Республики Казахстан.