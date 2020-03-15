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15 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

15 Марта 2020 07:00
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15 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Всемирный день защиты прав потребителей

Установлен по инициативе активиста борьбы за права потребителей Анвара Фазала, отмечается ежегодно, начиная с 1983 года. Такая дата выбрана потому, что 15 марта 1961 года состоялось выступление 35-го президента США Джона Кеннеди в Конгрессе. В ходе выступления президент дал определение понятия «потребитель» и выделил 4 принципиальных права потребителей: на безопасность, на информацию, на выбор, право быть услышанным. Эти 4 фундаментальных права, позже получившие название «Билль о правах потребителей», легли в основу законов о защите прав потребителей во многих странах мира.

Международный день борьбы с полицейской жестокостью

Впервые его отмечали в 1997 году. Инициаторами выступили две организации - монреальский «Коллектив противодействия полицейской жестокости» и швейцарская группа «Черный флаг». Изначально дата 15 марта была выбрана из-за ее удобства (в 1997 году этот день выпал на пятницу), но начиная с 2000 года ее стали часто связывать с инцидентом избиения двух детей (11 и 12 лет) швейцарской полицией.

Международный день защиты бельков

Отмечается ежегодно во многих странах мира, был установлен по инициативе Международного фонда защиты животных IFAW.

Бельки - это новорожденные детеныши гренландских тюленей, покрытые белоснежным мехом. Коммерческая охота на бельков в Канаде стала основной причиной основания Международного фонда защиты животных в 1969 году.

СОБЫТИЯ

В 1922 году в 15 километрах к северо-востоку города Павлодара открылся курортный санаторий «Мойылды». Он расположен в степи Кулынды, на побережье соленого озера Мойылды.

В 1991 году был подписан Указ Президента Казахской Советской Социалистической Республики «О народном празднике весны Науpыз мейpамы». Согласно Указу день весеннего равноденствия - 22 марта - объявлен днем народного праздника весны - Наурыз мейрамы.

В 1999 году Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев подписал Закон «О государственных секретах», определяющий правовые основы и единую систему защиты государственных секретов в интересах обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан, регулирующий общественные отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственным секретам, их засекречиванием, распоряжением, защитой и рассекречиванием.

В 1999 году в соответствии с Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) был утвержден порядок исчисления, удержания, перечисления обязательных пенсионных взносов в Накопительный пенсионный фонд.

В 2002 году на базе одноименного Республиканского государственного предприятия было создано ЗАО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», со 100% государственным пакетом акций. Во владение и пользование ЗАО «НК «ҚТЖ» была передана магистральная железнодорожная сеть.

В 2004 году ЗАО «НК «ҚТЖ» было преобразовано в АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и принята Программа реструктуризации железнодорожного транспорта РК на 2004-2006 годы, направленная на развитие конкуренции в отрасли и привлечение частных инвестиций.

В 2010 году в Казахстане был открыт филиал первого исламского банка «Al Hilal».

Образование исламского банка «Al Hilal» согласовано на межгосударственном уровне между двумя странами - Объединенными Арабскими Эмиратами и Республикой Казахстан. Основным толчком для создания банка послужили инициативы Правительства РК в части внесения изменений в банковское законодательство, Гражданский и Налоговый кодексы, направленные на поощрение развития исламского банкинга в Казахстане.


В 2014 году за высокое признание заслуг по сохранению культурно-исторического наследия президент Венгрии Янош Адер наградил известного казахского художника-реставратора, основателя и руководителя Научно-реставрационной лаборатории «Остров Крым», члена Союза художников РК, академика Академии художеств РК Крыма Алтынбекова орденом «Рыцарского Креста».

В 2016 году в Бухаресте (Румыния) в ходе Европейской конференции по высокозащищенной печати казахстанская банкнота номиналом 20 000 тенге признана лучшей по примененным технологиям в сфере дизайна и защиты на международном конкурсе региональных банкнот.

Новая банкнота является самым защищенным денежным знаком казахстанского тенге, а также одной из самых защищенных банкнот в мире. Для защиты использованы последние инновации в индустрии защиты от подделок, модифицированные и усиленные классические способы противодействия фальшивомонетничеству.


В 2016 году в Алматы открылся уникальный театральный музей в стенах ГАТОБ имени Абая, где представлены редкие архивные фотодокументы, связанные с деятельностью основателей театра, представлено 15 театральных костюмов 40-х годов прошлого века, в которых когда-то выступали известные артисты оперы и балета ГАТОБ имени Абая. В Зале эскизов и афиш посетители смогут увидеть более 40 раритетных афиш знаменитых постановок театра с 30-х годов прошлого века, а также эскизы к костюмам и декорациям.


В 2017 году казахстанский боксер Геннадий Головкин появился на обложке старейшего журнала о боксе Boxing News, издающегося с 1909 года. Данный номер был посвящен бою казахстанца с американцем Дэниэлом Джейкобсом, который прошел 18 марта на арене MSG в Нью-Йорке.


В 2018 году Глава государства Нурсултан Назарбаев наградил Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева орденом «Достык» I степени.

В 2018 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявили об открытии Года Узбекистана в Республике Казахстан.

«Год Узбекистана в Казахстане отражает подлинный братский характер отношений наших народов, которые приходят с глубины веков, своими корнями подкреплены славной общей историей, богатым духовным наследием наших предков. У нас есть общее мировоззрение, миропонимание, культура, религия и общие традиции. Во все времена культура, язык, традиции служили мощными связующими узами, играли завершающую роль в сближении народов», - сказал Нурсултан Назарбаев, приветствуя гостей.


В 2018 году было принято совместное заявление глав государств Центральной Азии по случаю светлого праздника Наурыз, в котором президенты Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан поздравили народы Центральной Азии, а также все народы планеты и пожелали мира и благоденствия, достатка и радости, прогресса и процветания.

Этот праздник был признан резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций как Международный день Наурыз и был включен ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества.

В 2019 году состоялся первый Центральноазиатский экономический форум, целью которого стало обсуждение дальнейшего развития региональной кооперации, наращивание объемов торговли, исследование возможностей транспортно-коммуникационного комплекса, а также повышение туристической привлекательности самого региона.



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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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