Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    15-летнюю школьницу госпитализировали после наезда автомобиля в СКО

    28 Декабря 2022, 13:45

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Ибраево района Шал акына Северо-Казахстанской области ученица 10-го класса попала под машину по дороге в школу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, примерно в половине девятого утра 27-го декабря 62-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado совершил наезд на 15-летнюю девочку. Мужчина доставил пострадавшую в районную больницу. В дальнейшем ребенка госпитализировали в детскую областную больницу в Петропавловск.

    «Согласно акту медицинского освидетельствования, водитель был трезв. По факту ДТП производится сбор материала для назначения необходимых экспертиз и принятия процессуального решения», - прокомментировали в пресс-службе.

    За 11 месяцев на дорогах области зарегистрировали 88 аварий, связанных с наездами на пешеходов. В них погибли семь человек, травмы получили 94 жителя региона.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    12 человек погибли от отравления угарным газом с начала отопительного сезона
    Четыре электроподстанции в штате Вашингтон подверглись нападению
    16 человек пострадали из-за взрыва газового баллона в Улытауской области
    Смертельное ДТП произошло на трассе Жезказган – Петропавловск
    Популярное
    1 Известный комик высмеял фото казахстанки: девушка не намерена оставлять это безнаказанным
    2 Вездеход и санитарную машину купили для районной больницы в Карагандинской области
    3 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
    4 Назначен и.о. руководителя управления образования Жамбылской области
    5 Данияр Елеусинов лишился титула чемпиона мира
    Новости партнеров