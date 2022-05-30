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    15-летняя школьница утонула в Рудном

    30 Мая 2022, 18:26

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Рудном во время купания в необорудованном для этого месте утонула 15-летняя девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «29 мая в 19:15 на административной территории города Рудного по улице Парковая в реке Тобол силами оперативно-спасательного отряда ДЧС найден и извлечен из воды труп подростка 2007 года рождения. Примерно в 17:15 она утонула во время купания в необорудованном для купания месте», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

    По информации ведомства, девочка находилась в компании с друзьями. На данном участке водоема был установлен знак о запрете купания.

    ДЧС Костанайской области вновь напоминает о соблюдении правил безопасности на воде: не заплывать за знаки ограждения (буйки), не купаться сразу после приема пищи и в состоянии алкогольного опьянения. Также не нырять в незнакомых местах, не прыгать в воду с мостиков, дамб, причалов, лодок и катеров, а купаться только в разрешенных местах.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Безопасность Регионы Казахстана Общество ДЧС Вода
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