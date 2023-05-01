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    15-летний шахматист Алдияр Ансат выиграл турнир Kazakhstan Chess Cup

    1 Мая 2023, 23:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ -15-летний шахматист из Казахстана Алдияр Ансат (рейтинг FIDE - 2317) выиграл I этап Кубка Республики Казахстан – Kazakhstan Chess Cup, который проходил с 22 по 30 апреля в Астане в рамках матча за звание чемпиона мира 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

    В упорной борьбе юный шахматист смог обойти целый ряд именитых гроссмейстеров, которые также принимали участие в кубке. В ходе турнира парень набрал 7,5 очков.

    На почетном втором месте оказался гроссмейстер из Армении Шант Саргсян (2630), третье место досталось Александру Моисеенко (2573) из Украины, а четвертое - Алексею Гоганову, который играл от имени FIDE (2525). Пятое место занял Данешвар Бардия (2540) из Ирана, а шестое – Ханс Ниманн (2706) из США.

    Первое место среди ветеранов завоевал Фазиль Гусейнов из Астаны, второе досталось Айтказы Баймурзину из Тараза, третье – Толегену Нукину из Павлодара. Радует, что ветераны активно соревнуются и мотивируют юных игроков своими победами.

    Первое место среди женщин взяла женский международный мастер Алуа Нурманова из Алматы, которая две недели назад ярко проявила себя на турнире женской сборной РК против женской сборной мира. Второе место присудили Аяулым Калдаровой из Шымкента, а третье по праву досталось Амине Каирбековой из Астаны.

    В матчах турнира приняли участие 167 шахматистов из 16 стран мира.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Шахматы
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