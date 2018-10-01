15-летие отпразднует Съезд лидеров мировых и традиционных религий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 10-11 октября 2018 года в столице Казахстана городе Астане состоится очередной VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий, передает МИА «Казинформ».

Осознавая возросшую роль религии в обществе, Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым была выдвинута инициатива проведения форума лидеров мировых и традиционных религий.

По замыслу Главы государства, диалог между лидерами мировых и традиционных религий, построенный на основе доверия и взаимопонимания, откроет широкие перспективы для международного сотрудничества в этой сфере и будет способствовать преодолению таких негативных проявлений нашего времени, как нетерпимость, дискриминация, насилие, религиозный экстремизм и терроризм и др.

Так, 10-11 октября 2018 года в столице Казахстана городе Астане состоится очередной VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Тема предстоящего духовного форума: «Религиозные лидеры за безопасный мир».

В работе Съезда планируется участие представителей более 80 делегаций из 42 стран мира, включая авторитетных политиков, религиозных лидеров ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, зороастризма, а также представителей международных, религиозных и общественных организаций, как Альянс Цивилизаций ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ЛАГ и др.

VI Съезд состоит из двух пленарных сессий и четырех секционных заседаний. Темами дискуссий на секционных заседаниях являются: «Манифест «Мир. XXI век», как концепция глобальной безопасности», «Религии в меняющейся геополитике: новые возможности для консолидации человечества», «Религия и глобализация: вызовы и ответы», «Религиозные лидеры и политические деятели в преодолении экстремизма и терроризма».

Кроме того, в рамках форума традиционно состоится третье заседание Совета религиозных лидеров.

В первый день в открытии Съезда запланировано участие Президента Республики Сербия Александра Вучича, Верховного имама Аль-Азхара Шейха Мухаммада Ахмада ат-Тайеба, Генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, Всесвятейшего и Блаженнейшего Патриарха Феофила III, Председателя Папского совета по интерпретации законодательных текстов Кардинала Франциско Коккопальмерио, Митрополита Волоколамского Илариона, Главного сефардского раввина Израиля Ицхака Иосифа и многих других.

В рамках реализации инициатив Главы государства, озвученных на прошедшем V Съезде в 2015 году, в дни проведения мероприятия состоится открытие Музея мира и согласия, вручение Астанинской международной премии и Почетных медалей Съезда за активный вклад в межрелигиозный диалог и деятельность форума.

Напомним, впервые Съезд лидеров мировых и традиционных религий был созван 23-24 сентября 2003 года.

За 15 лет Съезд превратился в авторитетную площадку по вопросам межконфессиональных и межрелигиозных отношений.

Через проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий Казахстан показывает всему мировому сообществу пример общенационального консенсуса и консолидации общества. Наша страна имеет богатый опыт поддержания межэтнического и межконфессионального согласия и готова к широкому и эффективному сотрудничеству в этой сфере.