15 лет оплачивала налоги и штрафы женщина за проданное авто

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 57-летняя жительница Атырау в 2008 году продала свою ГАЗель и с тех пор оплачивала все налоги и штрафы за автомобиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Последние 5 лет она стала искать ГАЗель и в 2022 году побывала на приеме у начальника управления административной полиции ДП Руслана Мажитова. Начались поиски автомобиля по имеющейся информации.

Установлено, что данный автомобиль находился в Каскелене, где и был обнаружен нынешний его владелец.

Женщина сняла с регистрации автомобиль, и действующий владелец ТС согласился возместить гражданке 800 тысяч тенге за уплату налогов и штрафов.

Горожанка поблагодарила полицейских.



