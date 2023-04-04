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    15 лет оплачивала налоги и штрафы женщина за проданное авто

    4 Апреля 2023, 13:20

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 57-летняя жительница Атырау в 2008 году продала свою ГАЗель и с тех пор оплачивала все налоги и штрафы за автомобиль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    Последние 5 лет она стала искать ГАЗель и в 2022 году побывала на приеме у начальника управления административной полиции ДП Руслана Мажитова. Начались поиски автомобиля по имеющейся информации.

    Установлено, что данный автомобиль находился в Каскелене, где и был обнаружен нынешний его владелец.

    Женщина сняла с регистрации автомобиль, и действующий владелец ТС согласился возместить гражданке 800 тысяч тенге за уплату налогов и штрафов.

    Горожанка поблагодарила полицейских.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Транспорт Налоги
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