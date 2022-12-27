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    15 лет лишения свободы грозит семейной паре за хранение мефедрона в Актобе

    27 Декабря 2022, 15:09

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 15 лет лишения свободы грозит семейной паре за хранение 1,5 кг мефедрона в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Актобе по улице Бактыбай-батыра при проведении целевых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности была задержана семейная пара. При досмотре задержанных полицейские изъяли наркотические вещества. Далее при обыске по месту жительства и арендованного гаража были обнаружены полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом белого цвета. По заключению экспертизы изъятое вещество является мефедроном весом 1,5 кг.

    По факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Теперь семейной паре грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Фото: polisia.kz
    Актюбинская область МВД РК Борьба с наркотиками
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