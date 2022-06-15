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    15 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    15 Июня 2022, 08:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    70 лет назад (1952) родился ЕСПОЛОВ Тлектес Исабаевич - председатель правления (ректор) Казахского национального аграрного исследовательского университета.

    Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1975).

    Трудовая деятельность: ассистент, секретарь комитета комсомола, председатель профкома Казахского сельскохозяйственного института (1975-1978); аспирант ВНИИ гидротехники и мелиорации (1978-1981); заведующий лабораторией, старший преподаватель, доцент Казахского сельскохозяйственного института (1982-1993); директор Алматинского индустриального техникума (1993-1995); директор Алматинского индустриального колледжа (1995-1997); ректор Алматинской индустриально-педагогический академии (1997-2001).

    На занимаемой должности - с 2001 года.

    Награжден орденами «Барыс» ІІІ степени (2010), «Парасат» (2005), орденом М. В. Ломоносова Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2005); медалями ВДНХ СССР (1988), им. И. Алтынсарина (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Белсенді еңбегі үшін» в честь 10-летия НДП «Nur Otan» (2008); нагрудными знаками «За развитие науки в РК» (2007), «Лучший ректор года» (2007); Почетной грамотой Сената Парламента РК (2007).

    69 лет назад (1953) родился ИСАКУЛОВ Ержан Бекбауович - государственный и политический деятель Республики Казахстан, почётный сотрудник Комитета национальной безопасности, генерал-майор.

    Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт им В.И. Ленина, инженер-металлург (1974); Высшие курсы Комитета государственной безопасности СССР в г. Минске (1978).

    Трудовая деятельность: мастер Бестюбинской обогатительной фабрики, начальник ОТК рудника «Юбилейный» комбината «Каззолото» (1974-1975); аппаратчик Чимкентского свинцового завода (1976-1977); оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, начальник отделения управления Комитета государственной безопасности по Чимкентской области (1978-1989); заместитель начальника отделения управления КГБ по Гурьевской области (1989-1991); начальник отдела Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1989-1991); заместитель начальника управления КНБ по Южно-Казахстанской области (1994-1995); начальник управления КНБ по Акмолинской области (1995-1997); начальник департамента КНБ по г. Акмоле (Астане) и Акмолинской области (1997-1999); начальник департамента КНБ по г. Астане (1999-2001); заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2001-2007); начальник департамента КНБ РК по Атырауской области (03.2007-08.2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2007-2011).

    Награжден орденом «Даңқ» 2-й ст. (2005); 17 медалями.

    68 лет назад (1954) родился АХМЕТОВ Даниал Кенжетаевич - аким Восточно-Казахстанской области.

    Родился в г. Павлодаре. Окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер-строитель (1976).

    Трудовая деятельность: мастер домостроительного комбината треста «Павлодаржилстрой» (1976-1981); инструктор Экибастузского горкома КПСС (1981-1983); заместитель главного инженера, секретарь парткома комбината «Экибастузшахстрой» (1983-1987); заместитель председателя Экибастузского горисполкома (1987-1991); управляющий трестом «Экибастузэнергожилпромстрой» (1991-1992); глава Экибастузской городской администрации (1992-1993); глава администрации, аким Павлодарской области (1993-1997); аким Северо-Казахстанской области (1997-1999); заместитель Премьер-Министра РК (1999-2000); первый заместитель Премьер-Министра РК (2000-2001); аким Павлодарской области (2001-2003); Премьер-Министр РК (2003-2007); министр обороны РК (2007-2009); глава компании в сфере экологической энергетики (2010-2012); министр по энергетике и инфраструктуре, член коллегии Евразийской экономической комиссии (2012-2014).

    На занимаемой должности - с ноября 2014 года.

    Награжден орденами «Барыс» III степени, II степени (1999, 2004), «Знак Почета» (1986); «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» (2012); медалью «10 жыл Астана» (2008); памятным почетным знаком, посвященным 90-летию Бауыржана Момышулы (2008).

    45 лет назад (1977) родился АБИШЕВ Тлеген Аканович - заместитель Генерального директора НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

    Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби, специальность: тележурналистика. Магистр делового администрирования.

    Трудовая деятельность: в разные годы работал ведущим программ на телеканалах «Астана», «Хабар 24», «Atameken Business Channel», руководителем пресс-службы АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»; возглавлял службу по фильмопроизводству НАО «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

    На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

    Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Коституциясына 25 жыл» и «ҚР Ақпарат саласының үздігі».

    44 года назад (1978) родился ХАИРОВ Ерлан Картаевич - советник-посланник Генерального консульства Республики Казахстан в городе Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки).

    Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (1999), экономист.

    Трудовая деятельность: специалист ТОО «Темир-Экс» (1997-1998); главный специалист Комитета туризма Министерства транспорта, коммуникаций и туризма РК (1999); главный специалист, исполняющий обязанности начальника отдела Агентства по туризму и спорту РК (1999-2000); главный специалист Комитета по антидемпинговому контролю Министерства энергетики, индустрии и торговли РК (2000-2001); главный специалист Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК (2001-2002); консультант, заместитель заведующего отделом внешних связей канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2004); заместитель начальника управления ТОО «КазМунайГаз-Сервис» (2004); главный инспектор центра внешней политики Администрации Президента РК, главный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК (2004-2006); директор департамента внутренней администрации, руководитель аппарата МЭБП РК (05.2006-11.2006); заместитель председателя, советник правления союза «Атамекен» (2006-2007); исполнительный директор АО «Казахтелеком» (2007-2010); региональный директор по странам Европы АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» (2010); заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2013); председатель Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК (2013-2014); председатель Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2016); вице-министр по инвестициям и развитию РК (2016-2018); председатель Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК (01.2018-12.2018); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с 2019 года).

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