15 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1952) родился- ректор Казахского национального аграрного университета.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1975).

Трудовая деятельность: ассистент, секретарь комитета комсомола, председатель профкома Казахского сельскохозяйственного института (1975-1978); аспирант ВНИИ гидротехники и мелиорации (1978-1981); заведующий лабораторией, старший преподаватель, доцент Казахского сельскохозяйственного института (1982-1993); директор Алматинского индустриального техникума (1993-1995); директор Алматинского индустриального колледжа (1995-1997); ректор Алматинской индустриально-педагогический академии (1997-2001).

На занимаемой должности - с 2001 года.

Награжден орденами «Барыс» ІІІ степени (2010), «Парасат» (2005), орденом М. В. Ломоносова Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2005); медалями ВДНХ СССР (1988), им. И. Алтынсарина (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Белсенді еңбегі үшін» в честь 10-летия НДП «Nur Otan» (2008); нагрудными знаками «За развитие науки в РК» (2007), «Лучший ректор года» (2007); Почетной грамотой Сената Парламента РК (2007).

назад (1954) родился- аким Восточно-Казахстанской области.

Родился в г. Павлодаре. Окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер-строитель (1976).

Трудовая деятельность: мастер домостроительного комбината треста «Павлодаржилстрой» (1976-1981); инструктор Экибастузского горкома КПСС (1981-1983); заместитель главного инженера, секретарь парткома комбината «Экибастузшахстрой» (1983-1987); заместитель председателя Экибастузского горисполкома (1987-1991); управляющий трестом «Экибастузэнергожилпромстрой» (1991-1992); глава Экибастузской городской администрации (1992-1993); глава администрации, аким Павлодарской области (1993-1997); аким Северо-Казахстанской области (1997-1999); заместитель Премьер-Министра РК (1999-2000); первый заместитель Премьер-Министра РК (2000-2001); аким Павлодарской области (2001-2003); Премьер-Министр РК (2003-2007); министр обороны РК (2007-2009); глава компании в сфере экологической энергетики (2010-2012); министр по энергетике и инфраструктуре, член коллегии Евразийской экономической комиссии (2012-2014).

На занимаемой должности - с ноября 2014 года.

Награжден орденами «Барыс» III степени, II степени (1999, 2004), «Знак Почета» (1986); «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» (2012); медалью «10 жыл Астана» (2008); памятным почетным знаком, посвященным 90-летию Бауыржана Момышулы (2008).

назад (1964) родился- директор республиканского государственного предприятия «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет, историк, преподаватель истории и обществоведения.

Трудовая деятельность: сотрудник Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова; работал в Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова; сотрудник Республиканского центра информатизации образования по историческим программам.

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

назад (1965) родился- председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Родился в г. Целинограде (ныне - Нур-Султан). Окончил Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы, факультет международного права (РФ), экономика и право (1988); Пекинский институт культуры и языков, современный китайский язык (1989); Уханьский университет, Институт международного права, КНР, международное право (1991); Казахскую государственную академию управления, финансы и кредит (1995); Колумбийский университет, Нью-Йорк, США, программа топ-менеджеров (1999).

Трудовая деятельность: юридический советник торгового представительства СССР в КНР (1991); главный экономист, начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства труда РК (1991-1992); заместитель директора фирмы «Казахпригранторг» (1992); старший экономист представительства МВЭС, заместитель директора РО «Казахинторг» в г. Урумчи СУАР КНР (1992-1993); заместитель директора по ВЭД ТОО «Акцепт» (1993-1994); управляющий директор Казахского торгового дома в Гонконге (1994-1995); председатель правления ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» (1995-1997); и.о. председателя правления ЗАО «ТуранБанк» (1996); первый заместитель председателя правления ЗАО «Народный сберегательный банк Казахстана» (08.1997-09.1997); председатель правления ОАО «Народный сберегательный банк Казахстана» (1997-2000); председатель ЗАО «Национальная инвестиционная финансовая акционерная компания «НСБК-груп» (1999-2000); министр транспорта и коммуникаций РК (2000-2001); заместитель Премьер-Министра РК (2001-2003); помощник Президента РК (2003-2006); заместитель Премьер-Министра РК (2006-2007); заместитель Премьер-Министра РК - министр экономики и бюджетного планирования (04.2006-10.2006); Премьер-Министр РК (2007-2012); руководитель Администрации Президента РК (2012-2014); временно исполняющий обязанности государственного секретаря РК (01.2014-04.2014); Премьер-Министр РК (2014-2016).

На занимаемой должности - с сентября 2016 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2004), «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нурсултан Назарбаев» (2010).





42 года назад (1978) родился- посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова (1999), экономист.

Трудовая деятельность: специалист ТОО «Темир-Экс» (1997-1998); главный специалист Комитета туризма Министерства транспорта, коммуникаций и туризма РК (1999); главный специалист, исполняющий обязанности начальника отдела Агентства по туризму и спорту РК (1999-2000); главный специалист Комитета по антидемпинговому контролю Министерства энергетики, индустрии и торговли РК (2000-2001); главный специалист Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел РК (2001-2002); консультант, заместитель заведующего отделом внешних связей канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2004); заместитель начальника управления ТОО «КазМунайГаз-Сервис» (2004); главный инспектор центра внешней политики Администрации Президента РК, главный инспектор отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК (2004-2006); директор департамента внутренней администрации, руководитель аппарата МЭБП РК (05.2006-11.2006); заместитель председателя, советник правления союза «Атамекен» (2006-2007); исполнительный директор АО «Казахтелеком» (2007-2010); региональный директор по странам Европы АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» (2010); заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК (2011-2013); председатель Комитета по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий РК (2013-2014); председатель Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2016); вице-министр по инвестициям и развитию РК (2016-2018); председатель Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК (01.2018-12.2018).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.

назад (1978) родился- заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, налогообложение (1999); Академию финансовой полиции, юрист-правовед (2002); Международную академию правоохранительных органов, следственно-экономическая (ILEA, США) (2004); Московский государственный университет им. М. Ломоносова, мастер делового администрирования экономики и бизнеса (2009); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, магистр национальной безопасности (2017).

Трудовая деятельность: ведущий налоговый инспектор, главный специалист - юрист Налогового комитета Жамбылского района Алматинской области (1999-2002); старший инспектор, начальник отделения, отдела, управления Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан (2002-2009); эксперт, инспектор, заведующий сектором по вопросам борьбы с коррупцией отдела правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан (2009-2014); зачислен в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А» (2013-2014); руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области (2014-2016); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Северо-Казахстанской области (01.2016-10.2016); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Акмолинской области (2016-2017); руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по г. Астане (2017-2018); заместитель руководителя Национального бюро по противодействию коррупции (2018-2019).

На занимаемой деятельности - с июня 2019 года.