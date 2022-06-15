15 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день ветра

Инициаторами создания столь необычного на первый взгляд праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Впервые отмечался в Европе в 2007 году. Уже в 2009 году приобрел статус всемирного, к празднованию присоединились более 30 стран.

Цель его проведения - привлечение внимания общественности (в первую очередь, представителей энергетических комплексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики.

Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей

Различные злоупотребления в отношении пожилых людей в настоящее время существуют в очень большом количестве стран, поэтому проблема ликвидации таких злоупотреблений заслуживает внимания всего международного сообщества. В связи с этим Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 2011 году приняла резолюцию, которая устанавливает Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей и призывает в этот день все государства-члены ООН проводить мероприятия, направленные на повышение информированности населения о проблемах пожилых людей.

СОБЫТИЯ

В 1993 году в связи с установлением дипломатических отношений Республики Казахстан с Республикой Индия было открыто Посольство Казахстана в городе Нью-Дели.

В 1993 году в целях проявления заботы государства об инвалидах, привлечения внимания к их проблемам, а также учитывая рекомендации Генеральной ассамблеи ООН, был учрежден День инвалидов Республики Казахстан, который будет отмечаться во второе воскресенье октября.

В 1996 году было утверждено положение об архиве. Архив Президента РК является государственным учреждением, выполняющим функции республиканского государственного органа в сфере архивного обеспечения деятельности Президента РК и его Администрации. Архив находится в ведении Администрации Президента РК.

В 1996 году в Иране на персидском языке был издан сборник произведений Абая. Появление книги «Произведения и мысли Абая» на персидском языке явилось знаменательным событием в культурной жизни Ирана и Казахстана, так как до этого творческое наследие Абая не переводилось на персидский язык.

В 2001 году лидеры Казахстана, России, Китая, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана основали Шанхайскую организацию сотрудничества, главная задача которой - развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, культурного и научного взаимодействия.

В 2011 году в Алматы на территории Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций имени М. Айкимбаева началось строительство 4-этажного здания Центральной референц-лаборатории, аналогов которой нет в странах Центральной Азии. Строительство новой лаборатории полностью финансировалось Правительством США через АУУ и программы по снижению общей угрозы имени сенаторов Нанна и Лугара. Данная лаборатория является научно-исследовательской лабораторией международного класса, которая вносит вклад в дело укрепления здоровья и благополучия народов Казахстана, США и других стран мира.

В 2011 году в Брюсселе состоялась церемония открытия Европейского клуба друзей Казахстана, в которой приняли участие депутаты Парламента РК, члены Европарламента и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, официальные лица Еврокомиссии, других институтов ЕС, депутаты Парламента Бельгии, отметившие, что создание клуба является важной вехой казахстанско-европейского сотрудничества и будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия.

В 2012 году в Алматы на факультете международных отношений КазНУ им. аль-Фараби состоялось открытие центра Организации Объединенных Наций.

Центр был создан по инициативе Чрезвычайного и Полномочного Посла РК, первого постоянного представителя нашей страны в ООН, профессора Акмарал Арыстанбековой в честь 20-летия вступления Казахстана в ООН и в соответствии с подписанным меморандумом об Академическом влиянии между ООН в РК и КазНУ им. аль-Фараби.

В 2012 году Астана официально стала культурной столицей Содружества Независимых Государств этого года. Соответствующий сертификат на Международном форуме «Евразийская культура в новом мире» вручил председатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ Полад Бюль-Бюль оглы.

В 2013 году в одном из живописных мест города Талдыкорган открыт памятник народному артисту СССР, лауреату Государственной премии, композитору Мукану Толебаеву.

Памятник изготовлен из бронзы. Высота постамента составляет 2,5 метра. На возведение памятника было выделено 47 млн тенге. Строительные работы велись ТОО «Kagan Engineering», а благоустройством занималось ТОО «Шымыр».

В 2017 году состоялась церемония вступления Республики Казахстан в Гаагскую конференцию по международному частному праву. В Министерстве иностранных дел Королевства Нидерландов посол РК Магжан Ильясов торжественно вручил инструмент присоединения, уведомляющий принятие Казахстаном устава Гаагской конференции.

В 2018 году в Риме в рамках празднования 20-летия Астаны впервые был организован и проведен гала-показ казахстанских фильмов «Казахское ханство - Алмазный меч», «Так сложились звёзды» и «16 невест».

Показ фильмов с субтитрами на итальянском языке вызвал большой интерес у римлян и гостей столицы к истории казахского народа, свидетельством чему послужил полный зал кинотеатра Casa del Cinema, расположенного в историческом центре города.

В 2019 году в Душанбе стартовал V саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором принимал участие Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Глава государства выступил на заседании СВДМА и провел в рамках саммита двустороннюю встречу с эмиром Катара шейхом Тамим бен Хамад аль Тани.

Саммит СВМДА является площадкой для обсуждения важных процессов, происходящих в Азии и в мире, консолидации совместных усилий для своевременного и достойного ответа глобальным вызовам и угрозам безопасности.

В 2021 году в Казахстане стартовал Национальный конкурс «Kazakhstan Project Management Awards 2021», основная цель которого - поддержка государственных органов, организаций, активно внедряющих и применяющих в своей деятельности методы и инструменты проектного менеджмента, стимулирование государственных служащих к развитию лидерства и новых компетенций.

В 2021 году в рамках международного проекта «День домбры в Белорусской государственной академии музыки», белорусские музыканты впервые исполнили казахскую национальную музыку на культовом инструменте нашего народа.

Освоить новый инструмент группе преподавателей и воспитанников Белорусской государственной академии музыки помог Абдулхамит Райымбергенов - педагог-новатор, автор программы «Мурагер», особенностью которой является уникальная система обучения игре на домбре, разработанная на принципах народной педагогики. Он дал онлайн мастер-класс для белорусских музыкантов.

В 2021 году в г. Алания (Турция) появился парк имени великого казахского поэта и мыслителя Абая. Автором памятника поэту, установленного в парке Алании, является Нурлан Ахметов.

Мэр Алании выразил свои сердечные поздравления всем участвовавшим в реализации проекта и подчеркнул, что «присвоение парку в центре города имени Абая Кунанбайулы стало очередным свидетельством духовной и культурной близости казахского и турецкого народов».