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    15 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    15 Июля 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    65 лет назад (1958) родился АБДРАСИЛОВ Болатбек Серикбаевич – Председатель правления - ректор Карагандинского индустриального университета.

    Родился в г. Кызылорде. Окончил Кзыл-Ординский педагогический институт им. Н.В. Гоголя, учитель физики (1979); Московский гдолжности с марта 2023 года. осударственный университет экономики и статистики (2000).

    Трудовая деятельность: преподаватель кафедры физики Кзыл-Ординского педагогического института имени Н.В. Гоголя (1979-1980); стажер-исследователь, прикомандирован в Институт биологической физики АН СССР, г. Пущино, Московская область (1980-1982); аспирант Института биологической физики АН СССР, г. Пущино, Московская область (1982-1986); преподаватель, старший преподаватель, доцент Кзыл-Ординского педагогического института имени Н.В. Гоголя (1986-1991); декан, проректор Кызылординского педагогического института имени Коркыт-Ата (1991-1994); старший научный сотрудник, прикомандирован в Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино Московской области (1994-1996); ректор Кызылординского гуманитарного университета им. Коркыт-Ата (1996-1998); первый проректор, профессор кафедры Кызылординского государственного университета имени Коркыт-Ата (1998-2000); директор Центра информации и тестирования Агентства РК по делам государственной службы (2000-2001); заместитель директора департамента мониторинга и контроля МОН РК (01.2001-08.2001); директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК (2001-2004); председатель Комитета по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК (2004-2007); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2007-2010); ответственный секретарь МОН РК (2010-2012); ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2012-2016); заведующий сектором отдела госслужбы и кадровой политики Администрации Президента РК (2016-2017); председатель Комитета науки МОН РК (2017-2018); президент Международного казахско-турецкого университета имени Кожа Ахмеда Ясави (2018-2021).

    На занимаемой должности - с марта 2021 года.

    Награжден орденом «Құрмет» (2005); медалями «Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005); медалью РАЕН им. П.Л. Капицы.

    62 год назад (1961) родился САЛИЙ Вячеслав Васильевич - председатель Костанайского областного суда. Родился в Кустанайской области.

    Окончил Свердловский юридический институт (1986).

    Трудовая деятельность: судья Урицкого районного суда (1987-1988); судья Костанайского областного суда (1988-2000); советник председателя Верховного суда Республики Казахстан (2000-2002); председатель коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда (2002-2007); судья суда г. Астаны (2007-2013); председатель специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны (2013-2014); судья суда г. Астаны (2014-2019) ; Судья Верховного суда Республики Казахстан (12.2019-05.12.2022).

    На занимаемой должности - с декабря 2022 года.

    57 лет назад (1966) родился ЕРГАЛИЕВ Талгат Файзуллиевич - председатель республиканского объединения юридических лиц «Союз строителей Казахстана».

    Родился в Целиноградской области. Окончил Агротехнический университет, инженер-механик.

    Трудовая деятельность: механизатор совхоза «Путь Ленина» (1983-1984); преподаватель, заместитель декана факультета КСиПО КазАТУ (1991-1992); директор торговой компании (1993-1999); работа на разных должностях в строительстве на Карачаганакском месторождении (1999-2001); директор ГКП «Центр по выдаче разовых талонов» (2002-2003); директор ТОО «Металлстройсервис» (2003-2004); проект-менеджер в строительной компании (2004); руководитель строительной компании (2007-2010); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2012-2016).

    Награжден медалями «Қазақстан Республикасыңың тауелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), медалью НПП «Атамекен» - «За верность делу», «Қазақстан Республикасыңың Тәуелсіздігіне 30 жыл (2021).

    51 год (1972) родился ЖУНУСОВ Биржан Уалиевич - заместитель председателя правления НАО «Правительство для граждан».

    Уроженец города Жезказган. Окончил Жезказганский педагогический институт (1990-1995), Карагандинский финансовый институт (2003-2005).

    Трудовой стаж: ведущий специалист Отдела государственного языка Жезказганского областного управления по языкам (1995-1996); специалист 1 категории Отдела по делам пенсионного фонда Жезказганского областного управления социальной защиты населения (1996-1997); старший специалист, начальник Операционного отдела, начальник Отдела выплаты в Жезказганском городском отделении Карагандинского областного филиала ГЦВП (1997-2002); директор представительства ЗАО «Государственный накопительный пенсионный фонд» в г. Жезказган (2002-2003); начальник Жезказганского городского отделения Карагандинского областного филиала ГЦВП (2003-2004); начальник Сатпаевского городского отделения Карагандинского областного филиала ГЦВП (2004-2006); директор представительства РОО «Асар» в г. Жезказган (2006); заместитель директора Алматинского городского филиала ГЦВП (2007-2011); директор Алматинского городского филиала ГЦВП (2011-2014); И.о. Генерального директора РГКП ГЦВП (23.09.2014-04.2019).

    На занимаемой должности с 2019 года.

    Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

    Почётные грамоты: Министра труда и социальной защиты населения РК, РОО «Союз ветеранов и инвалидов Чернобыля»; медали: «Лучший специалист», «10 лет Астана»; Медаль Бауыржана Момышулы «Батыр Шапашаты» «75 лет Медеуского района», Медаль МТСЗН РК «Лучший работник социально-трудовой сферы», Золотой нагрудной знак «15 лет ГЦВП».

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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