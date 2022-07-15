15 Июля 2022 08:00

15 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1957) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Родился в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончил КазОТКЗ СХИ в г. Алматы, агрономия (1974); Казахский гуманитарно-юридический университет, юриспруденция (2004).

Трудовая деятельность: агрономом-семеновод, главный агрономом колхоза им. Ленина Жарминского района (1979-1985); заведующий сельскохозяйственным отделом Жарминского райкома партии (1985-1988); директор племсовхоза, заместитель генерального директора ТОО «Алтай», доверительный управляющий, председатель правления, президент АО «Племзавод Калбатау» (1988-2001); аким Жарминского района Восточно-Казахстанской области (2001-2009); аким Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области (2009-2014); заместитель акима Восточно-Казахстанской области по аграрным вопросам (2014-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2007); многими медалями; Почетной грамотой ЦК Компартии Казахстана, грамотами Министерства сельского хозяйства и республиканской Федерации вольной борьбы.

назад (1958) родился- ректор Карагандинского индустриального университета.

Родился в г. Кызылорде. Окончил Кзыл-Ординский педагогический институт им. Н.В. Гоголя, учитель физики (1979); Московский государственный университет экономики и статистики (2000).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры физики Кзыл-Ординского педагогического института имени Н.В. Гоголя (1979-1980); стажер-исследователь, прикомандирован в Институт биологической физики АН СССР, г. Пущино, Московская область (1980-1982); аспирант Института биологической физики АН СССР, г. Пущино, Московская область (1982-1986); преподаватель, старший преподаватель, доцент Кзыл-Ординского педагогического института имени Н.В. Гоголя (1986-1991); декан, проректор Кызылординского педагогического института имени Коркыт-Ата (1991-1994); старший научный сотрудник, прикомандирован в Институт биофизики клетки РАН, г. Пущино Московской области (1994-1996); ректор Кызылординского гуманитарного университета им. Коркыт-Ата (1996-1998); первый проректор, профессор кафедры Кызылординского государственного университета имени Коркыт-Ата (1998-2000); директор Центра информации и тестирования Агентства РК по делам государственной службы (2000-2001); заместитель директора департамента мониторинга и контроля МОН РК (01.2001-08.2001); директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК (2001-2004); председатель Комитета по надзору и аттестации в сфере образования и науки МОН РК (2004-2007); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2007-2010); ответственный секретарь МОН РК (2010-2012); ректор Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2012-2016); заведующий сектором отдела госслужбы и кадровой политики Администрации Президента РК (2016-2017); председатель Комитета науки МОН РК (2017-2018); президент Международного казахско-турецкого университета имени Кожа Ахмеда Ясави (2018-2021).

На занимаемой должности - с марта 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2005); медалями «Қазақстан тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005); медалью РАЕН им. П.Л. Капицы.

назад (1961) родился- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Кустанайской области. Окончил Свердловский юридический институт (1986).

Трудовая деятельность: судья Урицкого районного суда (1987-1988); судья Костанайского областного суда (1988-2000); советник председателя Верховного суда Республики Казахстан (2000-2002); председатель коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда (2002-2007); судья суда г. Астаны (2007-2013); председатель специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны (2013-2014); судья суда г. Астаны (2014-2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

назад (1966) родился- председатель республиканского объединения юридических лиц «Союз строителей Казахстана».

Родился в Целиноградской области. Окончил Агротехнический университет, инженер-механик.

Трудовая деятельность: механизатор совхоза «Путь Ленина» (1983-1984); преподаватель, заместитель декана факультета КСиПО КазАТУ (1991-1992); директор торговой компании (1993-1999); работа на разных должностях в строительстве на Карачаганакском месторождении (1999-2001); директор ГКП «Центр по выдаче разовых талонов» (2002-2003); директор ТОО «Металлстройсервис» (2003-2004); проект-менеджер в строительной компании (2004); руководитель строительной компании (2007-2010); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2012-2016).

Награжден медалями «Қазақстан Республикасыңың тауелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), медалью НПП «Атамекен» - «За верность делу», «Қазақстан Республикасыңың тәуелсіздігіне 30 жыл (2021).

назад (1978) родился- управляющий директор некоммерческого акционерного общества «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан».

Окончил Алматинский государственный университет, русская филология; Академию экономики и права, финансы и кредит (2005).

Трудовая деятельность: советник первого заместителя Премьер-Министра РК; главный редактор экономического мультимедийного портала «Бизнес-Партнер»; главный редактор «Интерфакс-Казахстан»; председатель правления АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» (2016-2021).

На занимаемой должности - с 2022 года.