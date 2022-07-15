15 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день навыков молодежи

Учреждён Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в декабре 2014 года (резолюция A/RES/69/145), с целью повышения уровня информированности о важности инвестирования в развитие навыков молодежи, улучшения социально-экономических условий для молодых людей для решения проблем безработицы и неполной занятости. Впервые отмечался в 2015 году.

Задача Всемирного дня навыков молодежи - привлечь внимание общественности к проблеме безработицы среди молодежи, повысить информированность о развитии навыков как основном средстве, которое позволяет молодым людям устроиться на работу, и бороться за улучшение социально-экономических условий для молодых людей.

СОБЫТИЯ

В 1992 году были установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Румынией.

Румыния - государство в Юго-Восточной Европе, расположенное на севере Балканского полуострова. Площадь - 238 391 км². Столица - г. Бухарест. Язык - румынский. Валюта - лей. Глава государства - президент, избирается всенародным голосованием на 5 лет (с правом одного переизбрания).

В 1999 году Талгар Алматинской области был отнесен к категории городов районного значения. Административный центр, город Талгар, расположен в 274 км от областного центра города Талдыкорган и в 25 км от города Алматы.

В 1999 году в Третьяковской галерее (Москва) состоялась персональная выставка казахстанского художника Ерболата Тулепбая.

Ерболат Толепбай - первый казахский художник, устроивший в свою персональную выставку в Государственной Третьяковской галерее (Москва), награжден премией Международного альянса им. Сальвадора Дали (Мадрид - Прага, 2002 г.) за особые достижения в живописи и высшей наградой EUROUNION (Брюссель, 2001 г.). Его выставки состоялись во Франции, в Париже, одна из них совместно с работами Сальвадора Дали, посвященная 100-летию гения сюрреализма.

В 2009 году в Казахстане введен международный технический и экологический стандарт Евро-2. Нормы Евро - это требования по ограничению токсичности отработавших газов автотранспортных средств и характеристикам топлива для автотранспортной техники, предназначенные, прежде всего, для производителей автомобилей.

В 2010 году новый экспонат пополнил музей села Григорьевка Павлодарского района. На реке Иртыш сети рыбаков выловили бивень доисторического мамонта длиной более метра. В экспозиции школьного музея, признанного лучшим в Казахстане, уже есть коллекция костей древних обитателей степи. Полвека назад главная река Павлодарской области поменяла русло у села и стала подмывать обрывистый берег, открывая, к радости самодеятельных археологов, останки животных, живших здесь в доисторические времена.

В 2010 году между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и компанией «Шелл Казахстан Девелопмент Б.В.» в рамках Северо-Каспийского проекта состоялось подписание соглашения акционеров, согласно которому «КМГ» вошел в компанию по добыче и эксплуатации - NC Production Operations Company B.V. (NCPOC) на паритетных условиях с компанией «Шелл».

В 2014 году профессор Аркалыкского пединститута Абилхан Умбетов получил награду Российской академии естествознания - золотую медаль Нобеля за вклад в развитие изобретательства в области физики. В частности, за научно-исследовательскую работу «Лазерное измерительное устройство».

Медаль имени Альфреда Нобеля присуждается от имени Российской академии естествознания за выдающиеся научные работы, открытия и изобретения.

В 2018 году ученик физико-математической Назарбаев Интеллектуальной школы из команды Казахстана Нурдаулет Таумергенов взял гран-при по итогам Международной школьной научной-конференции-конкурса «Yakutsk International Science Fair», представивший свой проект по синтезированию устной речи из жестового языка при помощи перчатки GloveSpeaker. Его изобретение поможет немым общаться с говорящими без особых усилий. Сертификат на 5 тысяч долларов США победителю вручили председатель программного комитета Международных интеллектуальных игр, профессор Национального университета Сингапура Леон Чуан Квек и президент компании «Майтона» Александра Баишева.

В 2018 году в городе Калатура (Шри-Ланка) прошел 14-й чемпионат Азии среди школьников в возрасте 7-17 лет, в котором приняли участие 400 юных шахматистов из 16 стран. Девятилетняя шахматистка из Атырау Зарина Нургалиева стала обладателем золотых медалей в рапиде и блице.

В 2019 году представитель Казахстана Адильхан Макин стал обладателем Гран-при XXVIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни на «Славянском базаре в Витебске». По итогам двух конкурсных дней он набрал 178 баллов.

Победитель удостоен заветной награды «Лиры» и денежной премии в размере $20 тыс.

В 2021 году в городе Оломоуц (Чехия) завершился открытый турнир по пара-легкой атлетике, в котором приняли участие лучшие атлеты из восьми стран мира. Казахстан представили девять спортсменов в таких дисциплинах, как толкание ядра, метание копья и диска, бег и прыжки в длину. Легкоатлеты выиграли 18 медалей: 5 золотых, шесть серебряных, семь бронзовых.