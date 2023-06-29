15 интернет-мошенников задержали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылские полицейские отмечают активность интернет-мошенников при снижении общего количества фактов мошенничеств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП Жамбылской области Шохан Альжанов, общее количество фактов мошенничества в регионе снизилось на 22,3% - с 452 до 351.

Большая часть таких фактов выявлена в Таразе – 229. В 2022 году зафиксирован 291 факт мошенничества за такой же период. Снизилось на 4,2% количество фактов мошенничества, которые относят к категории тяжких преступлений. Раскрываемость случаев мошенничества увеличилась на 4% - с 41,3% до 45,3%.

«C начала года в Жамбылской области зарегистрировано 59 уголовных дел по подобным фактам, окончено производство по 19 уголовным делам, прервано 42 уголовных дела. Задержано 15 интернет-мошенников, из них 11 - жители других регионов (Алматы, Шымкент, Семей, Алматинская, Туркестанская, Кызылординская области)», - пояснил спикер.

В Казахстане на 2023-2025 годы утверждена программа Министерства внутренних дел РК по противодействию киберпреступности, в том числе телефонному мошенничеству и интернет-мошенничеству.

«Если говорить о профилактике интернет-мошенничеств, то нашим ведомством подготовлено 45 видеороликов. В торговых домах, на рынках, в общественных местах, на остановках сотрудники полиции через громкоговорители патрульных машин предупреждают о новых видах мошенничества. Специально подготовленные буклеты вывешиваются возле банкоматов и терминалов. Видеоролики и буклеты направлены 114 организациям, учреждениям и предприятиям Жамбылской области», - рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам управления криминальной полиции ДП Жамбылской области Шохан Альжанов.

Спикер пояснил схему обмана через популярные сайты объявлений.

«Об опасности покупок через интернет на большие суммы постоянно предупреждают правоохранительные органы Жамбылской области. Интернет-аферисты «продают» дорогостоящие вещи, не предоставляя никаких гарантий, и люди попадают на эту уловку, отдавая крупные суммы денег.

Необходимо оградить себя от интернет-преступлений, не поддаваться эмоциям, не доверять информации о якобы выгодных предложениях. Любая просьба заранее перевести денежные средства уже должна насторожить вас. Если продавец требует перечислить ему полную или частичную предоплату на электронный счет - это уже повод задуматься, а стоит ли доверять незнакомому человеку. Кроме того, очень низкая стоимость товара также должна вызывать подозрение в честности продавца. Если вас торопят оплатить, говоря, что это «последний товар, его могут сейчас выкупить» - не спешите, не поддавайтесь эмоциям. Серьезные интернет-магазины не будут торопить, просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек. Поищите информацию о продавце в интернете, посмотрите, как долго он находится на рынке. Ведь мошенники легко пользуются доверчивостью и стремлением сэкономить. Будьте бдительны», - пояснил представитель правоохранительного ведомства.

Ранее Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка сообщало, что мошенники используют имена и фото известных блогеров, представляясь брокерами.