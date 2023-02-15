15 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

109 лет назад (1914-1970) родился АЙМАНОВ Шакен (Шахкерим) Кенжетайулы - актер, кинорежиссер, народный артист СССР.

Уроженец Павлодарской области. Учился в Казахском педагогическом техникуме в городе Семипалатинске (1931-1933).

Трудовая деятельность: в 1933 году был принят в труппу Казахского театра драмы (ныне - Казахский государственный академический театр драмы имени М.О. Ауэзова); главный режиссер и художественный руководитель Казахского театра драмы (1947-1954); кинорежиссер киностудии «Казахфильм» (с 1954 года); первый секретарь правления Союза композиторов Казахской ССР (с 1963 года). Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР IV и VII созывов.

Шакен Айманов за свой недолгий век успел многое - сыграть десятки главных ролей в театре и кино, стать первым в Казахстане кинорежиссером. Он был творческой и одаренной личностью - играл на домбре (не расставался с ней) и хорошо пел.

Творчеству Шакена Айманова посвящены документальные фильмы, в его честь названа улица и киностудия. Установлены мемориальные доски на доме, в котором жил Шакен Айманов, и на здании киностудии.

Награжден орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалями.





108 лет назад (1915-1966) родился БЕКМАХАНОВ Ермухан Бекмаханович - первый доктор исторических наук из числа казахов, основатель первой кафедры истории Казахстана в республике, профессор, член-корреспондент Академии наук Казахской ССР.

Родился в Баянаульском районе Павлодарской области. Окончил Воронежский педагогический институт в России.

Трудовая деятельность: работал в научно-исследовательском институте при комиссариате народного просвещения КазССР (с 1937 года); в годы Второй мировой войны был начальником управления Республиканского комиссариата народного просвещения, одновременно занимался преподавательской деятельностью в высших учебных заведениях; в 1946-1947 годах - заместитель по научной работе директора Института истории, археологии и этнографии при АН КазССР; с 1947 года до самой смерти (6 мая 1966 года) возглавлял организованную им самим кафедру истории Казахстана в Казахском государственном университете.

В 1947 году в Алматы на русском языке вышла в свет его монография под названием «Казахстан в 20-40-е годы XIX века». По этой теме он защитил докторскую диссертацию в 1946 году в Москве. Но нашлись такие рецензенты, которые выдвинули против него политические обвинения, объявили проповедником буржуазно-националистической идеологии. В 1951 году его уволили с работы в университете, исключили из рядов партии. Красная империя безжалостно наказала его за то, что он в своей книге охарактеризовал Кенесары Касымова как батыра, отдавшего свои силы и жизнь в борьбе за свободу народа.

Некоторое время он преподавал историю в школе в Нарынкольском районе Алматинской области, потом устроился учителем в школу села Новотроицк Шуйского района Жамбылской области. Здесь его и арестовали 5 сентября 1952 года. В течение двух месяцев шло расследование, а 3 ноября 1952 года на него подготовили обвинительное заключение по делу № 699, на основании которого по указу коллегии по уголовным делам Верховного суда КазССР 2 декабря 1952 года Ермухан Бекмаханов был осужден на 25 лет и сослан в один из отдаленных лагерей ГУЛАГа. 16 февраля 1954 года дело Ермухана Бекмаханова было пересмотрено и закрыто, а сам он был реабилитирован. Ему вернули организованную когда-то им самим кафедру. В 1964 году он был избран членом-корреспондентом АН КазССР.

Автор работ по этнографии, истории, литературе, правовым наукам, атеизму, истории культуры и искусства казахов, учебников и учебных пособий по истории Казахстана для средней школы. Награждён орденом и медалями СССР.





66 лет назад (1957) родился СЕЙДУМАНОВ Серик Турарович - директор Института философии, политологии и религиоведения; член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан (2013), академик Национальной академии наук Республики Казахстан.

Уроженец города Алматы. Окончил Московский институт химического машиностроения, инженер по автоматизации химико-технологических процессов (1979), Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, политолог (1984); Академию общественных наук ЦК КПСС, социолог (1991).

Трудовая деятельность: мастер КИПиА азотно-кислородного цеха Ново-Джамбулского фосфорного завода (1979-1981); работал в комсомольских органах; старший референт, заведующий сектором, заместитель руководителя информационно-аналитического центра аппарата Президента РК (1993-1995); заведующий исполнительным секретариатом Ассамблеи народов Казахстана (1995-1997); заместитель министра по делам молодежи, туризма и спорта РК (1997); директор департамента координации и контроля Министерства образования и культуры РК (1997); генеральный директор совместного предприятия «Крау» (1997-1998); директор Информационно-аналитического центра Парламента РК (1998-2002); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2002-2004); главный инспектор социально-политического отдела управления внутренней политики Администрации Президента РК (2004); заведующий отделом по связям с общественностью и прессой Администрации Президента РК (2004-2005); первый заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента РК (2005-2006); заместитель акима города Алматы (2006-2013); депутат V созыва Мажилиса Парламента РК, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2013-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2016-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; медалями «Ерен енбегі үшін» (2003), «Кавалерским орденом заслуги» Республики Польша (2013), медалями Межпарламентской Ассамблеи СНГ «За укрепление парламентского сотрудничества», «МПА СНГ - 25 лет», Парламентской Ассамблеи ОДКБ «За укрепление парламентского сотрудничества».





62 года назад (1961) родился БАТЫРБЕКОВ Эрлан Гадлетович - генеральный директор Национального ядерного центра Республики Казахстан.

Родился в городе Алматы. Окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), квантовая электроника; аспирантуру в физическом институте имени Лебедева; прошел обучение современному менеджменту и финансам в Харвардской школе бизнеса Калифорнийского университета (США) и Вартонской школе бизнеса университета Пенсильвании (США).

Трудовая деятельность: работа в Институте ядерной физики Национального ядерного центра (НЯЦ) РК (с 1984 года); приглашен на работу в Иллинойский университет (США) (в 1992 году); руководитель конверсионного совместного предприятия НЯЦ РК и Фонда оборонных предприятий США «КК Интерконнект» (с 2005 года); первый заместитель генерального директора НЯЦ РК, директор Института ядерной физики НЯЦ РК (с 2009 года).

На занимаемой должности - с января 2013 года.

Известный как в Казахстане, так и за рубежом физик-ядерщик. Является признанным специалистом в области внутриреакторных экспериментов и преобразования ядерной энергии в оптическое излучение.





59 лет назад (1964) родился ЖАКИПБАЕВ Кайрат Тулегенович - судья Конституционного суда Республики Казахстан.

Родился в городе Шымкенте. Окончил Казахский государственный университет, юрист; Институт повышения квалификации руководящих кадров органов прокуратуры СССР в городе Москве.

Трудовая деятельность: следователь прокуратуры Абайского района города Шымкента (1985-1988); прокурор следственного управления прокуратуры ЮКО (1988-1991); заместитель начальника отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры ЮКО (03.1991-11.1991); Арысский межрайонный прокурор ЮКО (1991-1993); начальник управления по расследованию особо опасных преступлений Генеральной прокуратуры РК (1993-1995); заместитель начальника главного следственного управления, первый заместитель начальника главного управления общеуголовных расследований, начальник Военно-следственного департамента, член коллегии ГСК РК (1995-1997); начальник Военно-следственного департамента МВД РК (1997-2000); директор Центра законотворческой деятельности и мониторинга, заведующий отделом законодательства аппарата Мажилиса Парламента РК (2000-2004); заместитель председателя Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов РК (2004-2006); советник председателя Мажилиса Парламента РК (2006-2008); управляющий директор по правовому обеспечению и безопасности АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC) (2008-2017); управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC» (2017-2018); председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2018-2020); заведующий государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с января 2023 года.





54 года назад (1969) родился АСАНОВ Жандос Ануарович - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков (ныне - Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай-хана).

Трудовая деятельность: референт Министерства иностранных дел РК, атташе, третий, второй секретарь посольства РК в Пакистане, первый секретарь, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК, консультант протокола Президента РК, руководитель протокольной службы - заместитель заведующего секретариатом Премьер-Министра РК, первый секретарь посольства РК в Великобритании; директор департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2004-2006); исполнительный директор секретариата Совещания по взаимодействию и мерам воздействия в Азии (2006-2008); советник-посланник Постоянного Представительства РК при ОБСЕ (2008-2009); заместитель главы офиса ОБСЕ в городе Минске, советник-посланник посольства РК в Бельгии (2009-2012); заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК (2012-2013); генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (2013-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане (2018-2019).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.





52 года назад (1971) родился ЖУМАЛЫ Расул Берекетулы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Ливанской Республике.

Родился в городе Алматы. Окончил отделение арабского языка факультета востоковедения Казахского национального университета имени аль-Фараби (1992).

Трудовая деятельность: атташе, референт в отделе стран Ближнего и Среднего Востока, Африки МИД РК (1992-1994); помощник министра иностранных дел Республики Казахстан (1995); секретарь 2-го, 3-го ранга в посольстве Республики Казахстан в Арабской Республике Египет (1996-1998); посол внешнеполитической службы страны-информационный секретарь МИД РК (1999); пресс-секретарь Правительства Республики Казахстан (2000-2002); руководитель политической группы в представительстве МИД РК в г. Алматы (2002); советник посла Казахстана в Израиле (2003); генеральный консул Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (2004-2005); посол Республики Казахстан в Ливии (2006-2007); исполнительный директор Евразийского клуба банкиров (2007-2008); редактор аналитического журнала «Эксклюзив» и познавательного журнала «Япырай» на казахском языке (с 2008 года).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.





50 лет назад (1973) родилась АЗИМОВА Эльвира Абилхасимовна - председатель Конституционного суда Республики Казахстан.

Родилась в городе Джамбуле (ныне - город Тараз). Окончила Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи, юрист-международник (1996).

Трудовая деятельность: работа в Министерстве юстиции РК (1996); ведущий, главный консультант управления международного правового обеспечения (1996-1999); заместитель начальника, начальник управлений департаментов законодательства, международного права и протокола (1999-2005); директор департаментов подзаконных актов и международного права, защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы (2005-2010); директор департамента экспертизы международных договоров Министерства юстиции РК (2010-2013); заместитель министра юстиции Республики Казахстан (2013-2019); уполномоченный по правам человека в Республики Казахстан (2019-2023).

На занимаемой должности - с января 2023 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2013); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2012), «За вклад в создание Евразийского экономического союза» I степени (2015), «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019); Почетной грамотой Республики Казахстан (2007).



