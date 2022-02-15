15 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1914-1970) родился- актер, кинорежиссер, народный артист СССР.

Уроженец Павлодарской области. Учился в Казахском педагогическом техникуме в городе Семипалатинске (1931-1933).

Трудовая деятельность: в 1933 году был принят в труппу Казахского театра драмы (ныне - Казахский государственный академический театр драмы имени М.О. Ауэзова); главный режиссёр и художественный руководитель Казахского театра драмы (1947-1954); кинорежиссёр киностудии «Казахфильм» (с 1954 года); первый секретарь правления Союза композиторов Казахской ССР (с 1963 года). Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР IV и VII созывов.

Шакен Айманов за свой недолгий век успел многое - сыграть десятки главных ролей в театре и кино, стать первым в Казахстане кинорежиссером. Он был творческой и одаренной личностью - играл на домбре (не расставался с ней) и хорошо пел.

Творчеству Шакена Айманова посвящены документальные фильмы, в его честь названа улица и киностудия. Установлены мемориальные доски на доме, в котором жил Шакен Айманов, и на здании киностудии.

Награжден орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалями.

назад (1915-1966) родился- первый доктор исторических наук из числа казахов, основатель первой кафедры истории Казахстана в республике, профессор, член-корреспондент Академии наук Казахской ССР.

Родился в Баянаульском районе Павлодарской области. Окончил Воронежский педагогический институт в России.

Трудовая деятельность: работал в научно-исследовательском институте при комиссариате народного просвещения КазССР (с 1937 года); в годы Второй мировой войны был начальником управления Республиканского комиссариата народного просвещения, одновременно занимался преподавательской деятельностью в высших учебных заведениях; в 1946-1947 годах - заместитель по научной работе директора Института истории, археологии и этнографии при АН КазССР; с 1947 года до самой смерти (6 мая 1966 года) возглавлял организованную им самим кафедру истории Казахстана в Казахском государственном университете.

В 1947 году в Алматы на русском языке вышла в свет его монография под названием «Казахстан в 20-40-е годы XIX века». По этой теме он защитил докторскую диссертацию в 1946 году в Москве. Но нашлись такие рецензенты, которые выдвинули против него политические обвинения, объявили проповедником буржуазно-националистической идеологии. В 1951 году его уволили с работы в университете, исключили из рядов партии. Красная империя безжалостно наказала его за то, что он в своей книге охарактеризовал Кенесары Касымова как батыра, отдавшего свои силы и жизнь в борьбе за свободу народа.

Некоторое время он преподавал историю в школе в Нарынкольском районе Алматинской области, потом устроился учителем в школу села Новотроицк Шуйского района Жамбылской области. Здесь его и арестовали 5 сентября 1952 года. В течение двух месяцев шло расследование, а 3 ноября 1952 года на него подготовили обвинительное заключение по делу № 699, на основании которого по указу коллегии по уголовным делам Верховного суда КазССР 2 декабря 1952 года Ермухан Бекмаханов был осужден на 25 лет и сослан в один из отдаленных лагерей ГУЛАГа. 16 февраля 1954 года дело Ермухана Бекмаханова было пересмотрено и закрыто, а сам он был реабилитирован. Ему вернули организованную когда-то им самим кафедру. В 1964 году он был избран членом-корреспондентом АН КазССР.

Автор работ по этнографии, истории, литературе, правовым наукам, атеизму, истории культуры и искусства казахов, учебников и учебных пособий по истории Казахстана для средней школы. Награждён орденом и медалями СССР.

назад (1957) родился- директор Института философии, политологии и религиоведения; член-корреспондент Национальной академии наук Республики Казахстан (2013), академик Национальной академии наук Республики Казахстан.

Уроженец г. Алматы. Окончил Московский институт химического машиностроения, инженер по автоматизации химико-технологических процессов (1979), Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, политолог (1984); Академию общественных наук ЦК КПСС, социолог (1991).

Трудовая деятельность: мастер КИПиА азотно-кислородного цеха Ново-Джамбулского фосфорного завода (1979-1981); работал в комсомольских органах; старший референт, заведующий сектором, заместитель руководителя информационно-аналитического центра аппарата Президента РК (1993-1995); заведующий исполнительным секретариатом Ассамблеи народов Казахстана (1995-1997); заместитель министра по делам молодежи, туризма и спорта РК (1997); директор департамента координации и контроля Министерства образования и культуры РК (1997); генеральный директор совместного предприятия «Крау» (1997-1998); директор Информационно-аналитического центра Парламента РК (1998-2002); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2002-2004); главный инспектор социально-политического отдела управления внутренней политики Администрации Президента РК (2004); заведующий отделом по связям с общественностью и прессой Администрации Президента РК (2004-2005); первый заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента РК (2005-2006); заместитель акима г. Алматы (2006-2013); депутат V созыва Мажилиса Парламента РК, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2013-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2016-2021).

На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

Награжден орденами «Құрмет», «Парасат»; медалями «Ерен енбегі үшін» (2003), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасы Парламентіне 10 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Агенттігіне 10 жыл», «Астанаға 5 жыл», «Астанаға 10 жыл», «Астанаға 20 жыл», НДП «Нур Отан» «Белсенді қызмет үшін», «Кавалерским орденом заслуги» Республики Польша (2013), медалями Межпарламентской Ассамблеи СНГ «За укрепление парламентского сотрудничества», «МПА СНГ - 25 лет», Парламентской Ассамблеи ОДКБ «За укрепление парламентского сотрудничества»; Почетными знаками «Қазақстан Республикасының ғылымың дамытуға сіңірген еңбегі үшін», «Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері», «Мәдениет саласының үздігі, «Денсаулық сақтау ісіне қосқан улесі үшін», «Дене шынықтыру мен спортты дамытуға қосқан үлесі үшін»; золотым знаком Олимпийского Совета Азии.

назад (1961) родился- генеральный директор Национального ядерного центра Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), квантовая электроника; аспирантуру в физическом институте имени Лебедева; прошел обучение современному менеджменту и финансам в Харвардской школе бизнеса Калифорнийского университета (США) и Вартонской школе бизнеса университета Пенсильвании (США).

Трудовая деятельность: работа в Институте ядерной физики Национального ядерного центра (НЯЦ) РК (с 1984 года); приглашен на работу в Иллинойский университет (США) (в 1992 году); руководитель конверсионного совместного предприятия НЯЦ РК и Фонда оборонных предприятий США «КК Интерконнект» (с 2005 года); первый заместитель генерального директора НЯЦ РК, директор Института ядерной физики НЯЦ РК (с 2009 года).

На занимаемой должности - с января 2013 года.

Известный как в Казахстане, так и за рубежом физик-ядерщик. Является признанным специалистом в области внутриреакторных экспериментов и преобразования ядерной энергии в оптическое излучение.

назад (1964) родился- заведующий государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Шымкенте. Окончил Казахский государственный университет, юрист; Институт повышения квалификации руководящих кадров органов прокуратуры СССР в городе Москве.

Трудовая деятельность: следователь прокуратуры Абайского района г. Шымкента (1985-1988); прокурор следственного управления прокуратуры ЮКО (1988-1991); заместитель начальника отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры ЮКО (03.1991-11.1991); Арысский межрайонный прокурор ЮКО (1991-1993); начальник управления по расследованию особо опасных преступлений Генеральной прокуратуры РК (1993-1995); заместитель начальника главного следственного управления, первый заместитель начальника главного управления общеуголовных расследований, начальник Военно-следственного департамента, член коллегии ГСК РК (1995-1997); начальник Военно-следственного департамента МВД РК (1997-2000); директор Центра законотворческой деятельности и мониторинга, заведующий отделом законодательства аппарата Мажилиса Парламента РК (2000-2004); заместитель председателя Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов РК (2004-2006); советник председателя Мажилиса Парламента РК (2006-2008); управляющий директор по правовому обеспечению и безопасности АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC) (2008-2017); управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC» (2017-2018); председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2018-2020).

На занимаемой должности - с октября 2020 года.

назад (1969) родился- посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков (ныне - Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана).

Трудовая деятельность: референт Министерства иностранных дел РК, атташе, третий, второй секретарь посольства РК в Пакистане, первый секретарь, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК, консультант протокола Президента РК, руководитель протокольной службы - заместитель заведующего секретариатом Премьер-Министра РК, первый секретарь посольства РК в Великобритании; директор департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2004-2006); исполнительный директор секретариата Совещания по взаимодействию и мерам воздействия в Азии (2006-2008); советник-посланник Постоянного Представительства РК при ОБСЕ (2008-2009); заместитель главы офиса ОБСЕ в городе Минске, советник-посланник посольства РК в Бельгии (2009-2012); заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК (2012-2013); генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (2013-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане (2018-2019).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.

назад (1973) родилась- уполномоченный по правам человека в Республики Казахстан.

Родилась в г. Джамбуле (ныне - г. Тараз). Окончила Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи, юрист-международник (1996).

Трудовая деятельность: работа в Министерстве юстиции РК (1996); ведущий, главный консультант управления международного правового обеспечения (1996-1999); заместитель начальника, начальник управлений департаментов законодательства, международного права и протокола (1999-2005); директор департаментов подзаконных актов и международного права, защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы (2005-2010); директор департамента экспертизы международных договоров Министерства юстиции РК (2010-2013); заместитель министра юстиции Республики Казахстан (2013-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2013); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2012), «За вклад в создание Евразийского экономического союза» I степени (2015), «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019); Почетной грамотой Республики Казахстан (2007).

назад (1985) родился- заместитель акима города Жанаозена Мангистауской области.

Родился в Мангистауской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, юрист (2006).

Трудовая деятельность: сотрудник ТОО «Ынта ҚФ» (2005); помощник прокурора в Тупкараганском, Мангистауском, Каракиянском районах, помощник прокурора и старший помощник прокурора г. Актау (2007-2011); начальник отдела в ТОО «АзияТехноСервис» (2011-2012); юрист ТОО «Специализированная уполномоченная организация «Ақтау тұрғын үй» (2012); помощник прокурора г. Актау (2012-2014); советник акима Каракиянского района, руководитель отдела персонального управления (2014); исполняющий обязанности советника акима г. Актау (2014-2015); исполняющий обязанности руководителя городского отдела ЖКХ г. Актау (2015-2018); ведущий юридический консультант государственного коммунального предприятия (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы» (2018-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.