15 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

106 лет назад (1914-1970) родился АЙМАНОВ Шакен (Шахкерим) Кенжетайулы - актер, кинорежиссер, народный артист СССР.

Уроженец Павлодарской области. Учился в Казахском педагогическом техникуме в городе Семипалатинске (1931-1933). В 1933 году по приглашению писателя Г. М. Мусрепова приехал в Алма-Ату и был принят в труппу Казахского театра драмы (ныне Казахский государственный академический театр драмы имени М.О. Ауэзова),

В 1947-1951 годах - главный режиссёр и художественный руководитель Казахского театра драмыа, где работал до 1953 года; с 1954 года - кинорежиссёр киностудии «Казахфильм»; с 1963 года - первый секретарь правления Союза композиторов Казахской ССР. Избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР IV и VII созывов.

Шакен Айманов за свой недолгий век успел многое - сыграть десятки главных ролей в театре и кино, стать первым в Казахстане кинорежиссером. Он был творческой и одаренной личностью - играл на домбре (не расставался с ней) и хорошо пел.

Творчеству Шакена Айманова посвящены документальные фильмы, в его честь названа улица и киностудия. Установлены мемориальные доски на доме, в котором жил Шакен Айманов, и на здании киностудии.

Награжден орденом Ленина, Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалями.

назад (1915-1966) родился- первый доктор исторических наук из числа казахов, основатель первой кафедры истории Казахстана в республике, профессор, член-корреспондент Академии наук Казахской ССР.Родился в Баянаульском районе Павлодарской области. Окончил Воронежский педагогический институт в России.

Трудовая деятельность: работал в научно-исследовательском институте при комиссариате народного просвещения КазССР (с 1937 года); в годы Второй мировой войны был начальником управления Республиканского комиссариата народного просвещения, одновременно занимался преподавательской деятельностью в высших учебных заведениях; в 1946-1947 годах - заместитель по научной работе директора Института истории, археологии и этнографии при АН КазССР; с 1947 года до самой смерти (6 мая 1966 года) возглавлял организованную им самим кафедру истории Казахстана в Казахском государственном университете.

В 1947 году в Алматы на русском языке вышла в свет его монография под названием «Казахстан в 20-40-е годы XIX века». По этой теме он защитил докторскую диссертацию в 1946 году в Москве. Но нашлись такие рецензенты, которые выдвинули против него политические обвинения, объявили проповедником буржуазно-националистической идеологии. В 1951 году его уволили с работы в университете, исключили из рядов партии. Красная империя безжалостно наказала его за то, что он в своей книге охарактеризовал Кенесары Касымова как батыра, отдавшего свои силы и жизнь в борьбе за свободу народа.

Некоторое время он преподавал историю в школе в Нарынкольском районе Алматинской области, потом устроился учителем в школу села Новотроицк Шуйского района Жамбылской области. Здесь его и арестовали 5 сентября 1952 года. В течение двух месяцев шло расследование, а 3 ноября 1952 года на него подготовили обвинительное заключение по делу № 699, на основании которого по указу коллегии по уголовным делам Верховного суда КазССР 2 декабря 1952 года Ермухан Бекмаханов был осужден на 25 лет и сослан в один из отдаленных лагерей ГУЛАГа. 16 февраля 1954 года дело Ермухана Бекмаханова было пересмотрено и закрыто, а сам он был реабилитирован. Ему вернули организованную когда-то им самим кафедру. В 1964 году он был избран членом-корреспондентом АН КазССР.

Автор работ по этнографии, истории, литературе, правовым наукам, атеизму, истории культуры и искусства казахов, учебников и учебных пособий по истории Казахстана для средней школы. Награждён орденом и медалями СССР.

назад (1956) родился- президент Союза архитекторов Республики Казахстан.

Родился в Акмолинской области. Окончил архитектурный факультет Алматинского архитектурно-строительного института (1980).

Профессиональную трудовую деятельность начал в алматинской комплексной мастерской Всесоюзного государственного проектного института «ГипроВУЗ». Является автором и соавтором главного корпуса архитектурно-строительного института города Алматы, комплекса Карагандинского государственного института, главного корпуса Алтайского государственного университета, завода ВТУЗ города Темиртау, учебно-производственного корпуса «Целиноградсельмаш», учебно-лабораторных корпусов техникума в городе Бухара и других объектов. Является автором и руководителем проекта торгового комплекса «Silk Way» в городе Алматы, проекта символа Казахстана «Астана-Байтерек» в городе Астане, а также индивидуальных жилых домов в городах Алматы, Бишкек.

В 1996 году на XII съезде Союза архитекторов Республики Казахстан был избран вице-президентом. В 2000 году на XIII съезде Союза архитекторов Республики Казахстан был избран президентом. В 2001 году на Координационном совете в городе Москве Международной ассоциации Союзов архитекторов (МАСА) стран СНГ, городов Москвы и Санкт-Петербурга был избран вице-президентом МАСА. В 2002 году на очередном Координационном совете Международной ассоциации Союзов архитекторов (МАСА) был избран президентом МАСА. В 2004 году на XIV съезде Союза архитекторов Республики Казахстан был избран Президентом на второй срок.

За объект «Астана-Байтерек» стал обладателем Гран-при и Золотой медали на Х Международном конкурсе Международной Ассоциации Союзов архитекторов (МАСА) стран СНГ за лучшую постройку за 2002 год; серебряной медали Всемирного Триеннале архитектуры в городе София в 2003 году; Гран-при и Золотой медали Союза архитекторов Кыргызской Республики на фестивале архитектуры в городе Бишкеке в 2003 году. Награжден медалью Союза архитекторов России «За преданность Содружеству зодчих» в 2004 году.

назад (1957) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Уроженец г. Алматы. Окончил Московский институт химического машиностроения, инженер по автоматизации химико-технологических процессов (1979), Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, политолог (1984); Академию общественных наук ЦК КПСС, социолог (1991).

Трудовая деятельность: мастер КИПиА азотно-кислородного цеха Ново-Джамбулского фосфорного завода (1979-1981); работал в комсомольских органах; старший референт, заведующий сектором, заместитель руководителя информационно-аналитического центра аппарата Президента РК (1993-1995); заведующий исполнительным секретариатом Ассамблеи народов Казахстана (1995-1997); заместитель министра по делам молодежи, туризма и спорта РК (1997); директор департамента координации и контроля Министерства образования и культуры РК (1997); генеральный директор совместного предприятия «Крау» (1997-1998); директор Информационно-аналитического центра Парламента РК (1998-2002); заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента РК (2002 - 2004); главный инспектор социально-политического отдела управления внутренней политики Администрации Президента РК (2004); заведующий отделом по связям с общественностью и прессой Администрации Президента РК (2004-2005); первый заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента РК (2005-2006); заместитель акима г. Алматы (2006-2013); депутат V созыва Мажилиса Парламента РК, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Ерен енбегі үшін», НДП «Нур Отан» «Белсенді қызмет үшін», «Кавалерским орденом заслуги» Республики Польша (2013), Почетными грамотами Парламентской Ассамблеи ОДКБ (2015), акима г. Алматы, золотым знаком Олимпийского Совета Азии и другими.

59 лет назад (1961) родился БАТЫРБЕКОВ Эрлан Гадлетович - генеральный директор Национального ядерного центра Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ), квантовая электроника; аспирантуру в физическом институте имени Лебедева (город Москва); прошел обучение современному менеджменту и финансам в Харвардской школе бизнеса Калифорнийского университета (США) и Вартонской школе бизнеса университета Пенсильвании (США).

Трудовая деятельность: работа в Институте ядерной физики Национального ядерного центра (НЯЦ) РК (с 1984 года); приглашен на работу в Иллинойский университет (США) (в 1992 году); руководитель конверсионного совместного предприятия НЯЦ РК и Фонда оборонных предприятий США «КК Интерконнект» (с 2005 года); первый заместитель генерального директора НЯЦ РК, директор Института ядерной физики НЯЦ РК (с 2009 года).

На занимаемой должности - с января 2013 года.

Известный как в Казахстане, так и за рубежом физик-ядерщик. Является признанным специалистом в области внутриреакторных экспериментов и преобразования ядерной энергии в оптическое излучение.

56 лет назад (1964) родился ЖАКИПБАЕВ Кайрат Тулегенович - председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Родился в г. Шымкенте. Окончил Казахский государственный университет, юрист; Институт повышения квалификации руководящих кадров органов прокуратуры СССР в городе Москве.

Трудовая деятельность: следователь прокуратуры Абайского района города Шымкент (1985-1988); прокурор следственного управления прокуратуры ЮКО (1988-1991); заместитель начальника отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры ЮКО (03.1991-11.1991); Арысский межрайонный прокурор ЮКО (1991-1993); начальник управления по расследованию особо опасных преступлений Генеральной прокуратуры РК (1993-1995); заместитель начальника главного следственного управления, первый заместитель начальника главного управления общеуголовных расследований, начальник Военно-следственного департамента, член коллегии ГСК РК (1995-1997); начальник Военно-следственного департамента МВД РК (1997-2000); директор Центра законотворческой деятельности и мониторинга, заведующий отделом законодательства аппарата Мажилиса Парламента РК (2000-2004); заместитель председателя Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов РК (2004-2006); советник председателя Мажилиса Парламента РК (2006-2008); управляющий директор по правовому обеспечению и безопасности АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (англ. Kazakhstan Electricity Grid Operating Company, сокращ. KEGOC) (2008-2017); управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC» (2017-2018).

На занимаемой должности - с мая 2018 года.

52 года назад (1968) родился МУКАНОВ Нуржан Нурланович - начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Родился в г. Целинограде (ныне - Нур-Султан). Окончил Днепропетровское высшее зенитно-ракетное командное училище противовоздушной обороны, Военную академию ПВО имени маршала Г.К. Жукова, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Службу начал командиром стартового взвода - стартовой батареи зенитных ракетных дивизионов С-200 воинской части 04019 г. Сары-Шаган; проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира бригады противовоздушной обороны (1990 - 2008); заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по войскам противовоздушной обороны) - начальник главного управления войск противовоздушной обороны Сил воздушной обороны ВС РК (2010 - 2011); командующий Войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны ВС (2011 - 2016) .

На занимаемой должности - с декабря 2016 года.

назад (1969) родился- посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков (ныне - Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана).

Трудовая деятельность: референт Министерства иностранных дел РК, атташе, третий, второй секретарь посольства РК в Пакистане, первый секретарь, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК, консультант протокола Президента РК, руководитель протокольной службы - заместитель заведующего секретариатом Премьер-Министра РК, первый секретарь посольства РК в Великобритании; директор департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2004-2006); исполнительный директор секретариата Совещания по взаимодействию и мерам воздействия в Азии (2006-2008); советник-посланник Постоянного Представительства РК при ОБСЕ (2008-2009); заместитель главы офиса ОБСЕ в городе Минске, советник-посланник посольства РК в Бельгии (2009-2012); заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК (2012-2013); генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (2013-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане (2018-2019).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.

назад (1973) родилась- Уполномоченный по правам человека в Республики Казахстан.Родилась в г. Джамбуле (ныне - г. Тараз). Окончила Международный казахско-турецкий университет имени Х.А. Яссауи, юрист-международник (1996).

Трудовая деятельность: работа в Министерстве юстиции РК (1996); ведущий, главный консультант управления международного правового обеспечения (1996-1999); заместитель начальника, начальник управлений департаментов законодательства, международного права и протокола (1999-2005); директор департаментов подзаконных актов и международного права, защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы (2005-2010); директор департамента экспертизы международных договоров Министерства юстиции РК (2010-2013); заместитель министра юстиции Республики Казахстан (2013-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награждена медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), Почетной грамотой Республики Казахстан (2007), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2012).