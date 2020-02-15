15 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день православной молодежи

Праздник существует с 1953 года, когда состоялась Первая генеральная ассамблея Всемирного православного молодежного движения «Синдесмос». На конференции, на которой было принято создать Всемирный день православной молодежи, собрались участники самых разных национальностей, среди которых были и русские, и сербы, и грузины, и финны. Очень символично, что главной темой этой конференции было объединение (именно это и означает название «Синдесмос»), а датой проведения праздника избрано 15 февраля, день Сретения Господня в православии, ведь «сретение» означает встречу.

Международный день детей, больных раком

Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком. Первый Международный день был проведен 15 января в Люксембурге, однако позже было принято решение перенести дату на месяц вперед. Сегодня День детей, больных раком, проводится более чем в 40 странах под патронатом Международного общества детских онкологов.

День вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан

В 1989 году советские войска (40-я армия и прикомандированные к ней подразделения) были выведены с территории Афганистана. Свыше 500 тысяч граждан Советского Союза прошли службу в Демократической Республике Афганистан, из числа которых 22 269 - казахстанцы. 15 тысяч воинов не вернулись с той войны, потери Казахстана составили 889 человек.

СОБЫТИЯ

В 1640 году был основан город Гурьев, который сегодня называют Атырау. Основан «с целью установления дипломатических и торговых отношений России со странами Азии».

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Ватиканом.

В 2010 году Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Михаил Бочарников вручил награды казахстанцам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане и по различным причинам не получившим награды своевременно.

Государственные награды СССР - медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» - вручены Берику Сабирову, Тумарбеку Мурынбаеву, Ергазы Туракбаеву, Сергею Шиляеву, Амангельды Ликерову, Темирбеку Койлыбаеву, Анатолию Юрину.

В 2011 году на 35-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло казахстанские цирковые артисты завоевали «Серебряного клоуна».

Артисты труппы «Белые птицы» под руководством Алишера Алиева выступили с номером «Воздушный полет». Казахстанцы поставили рекордный трюк - «тройной бланш», тем самым принесли стране второе место престижного фестиваля в Монте-Карло.

В цирковом фестивале приняли участие 18 лучших трупп из 10 стран - Казахстана, России, США, Китая, Италии, Германии, Франции, Канады, Бразилии и Румынии.

В 2014 году казахстанский фигурист, вице-чемпион мира Денис Тен завоевал первую для Казахстана олимпийскую награду на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи. У него бронзовая медаль по фигурному катанию. Все заявленные элементы Денис выполнил практически идеально. Судьи присудили ему за произвольную программу 171,04 балла, в сумме с короткой программой (84,06 балла) он набрал 255,10 баллов.

В 2015 году в испанском городе Гранада прошла торжественная церемония передачи флага Универсиады городу Алматы, который принял 28-е зимние всемирные международные студенческо-молодёжные спортивные соревнования в 2017 году.

Президент Всемирной федерации студенческого спорта Клод-Луи Галльен вручил флаг Универсиады заместителю акима Алматы Зауреш Аманжоловой.

В 2017 году в 09.28 часов Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила «Аль-Фараби-1» - демонстрирующий новейшие технологии наноспутник весом в 1,7 кг, созданный Казахским национальным университетом имени аль-Фараби, наряду с 103 другими спутниками.

104 спутника при помощи ракеты-носителя выведены на полярную орбиту (PSLV-C37) из Космического центра имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикот. Совершив этот запуск, ISRO установила мировой рекорд по запуску самого большого количества спутников одновременно, побив рекорд, установленный Россией в 2014 году, которая запустила 37 спутников.

В 2018 году АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова» первой из студий стран СНГ стала членом Федерации кинопроизводителей Азиатско-Тихоокеанского региона.

Решение о включении в состав Федерации было принято на Х съезде членов правления международной организации «Совместное сотрудничество в области кино в Азиатско-Тихоокеанских странах-2018», прошедшем в Пекине.

В 2019 году было оглашено принятое по обращению Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева нормативное постановление Конституционного Совета об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции Республики.

Из Основного закона вытекает право Главы государства на отставку. Данное право является элементом президентской формы правления и конституционного статуса Президента страны. Оно принадлежит Президенту и как человеку, и как гражданину Казахстана, и следует также из других положений Конституции, закрепляющих конституционные права каждого индивида, в частности, на свободу труда, свободный выбор рода деятельности и профессии (пункт 1 статьи 13, пункт 1 статьи 24 и др.).

В 2019 году в столице Казахстана были приняты Международные правила игры в кокпар. Участники из 10 стран, входящие во Всемирную ассоциацию по этому виду спорта, договорились о размерах игрового ипподрома.

Длина поля будет достигать максимум 220 метров, а ширина составит 75. Муляж туши животного должен будет весить от 33 до 35 кг. Сама игра будет состоять из 2 таймов по 20 минут с перерывом в 10 минут. В каждой команде будут по 12 всадников. А вот вместо тайказанов, куда забрасывают тушу, на поле будут начертаны 2 круга, каждый диаметром по 3 метра.