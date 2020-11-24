15 фактов незаконной продажи сертификатов соответствия выявили в девяти регионах РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов РК начал широкомасштабные оперативные мероприятия по пресечению деятельности компаний, продолжительное время занимающихся незаконной выдачей сертификатов соответствия на территории Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ.

Как показывает анализ, на сегодняшний день незаконная продажа сертификатов широко распространена по всей стране. Несертифицированные товары, в том числе предметы для детей, строительной сферы и продукты питания могут содержать токсичные вещества, а также быть неэкологичными и вредными.

Как известно, основная цель сертификации – обеспечение безопасности продукции, процессов, работ и услуг для жизни и здоровья граждан и окружающей среды, а также защита интересов потребителей.

«Однако отдельные предприимчивые руководители компаний, забыв об интересах простых людей, эту важную отрасль превратили в свою «кормушку». Как выяснилось в ходе следствия, эти сертификаты выдавались без проведения лабораторных испытаний. Взамен от предпринимателей незаконно получали «откаты».

За короткий срок уже выявлено 15 системных фактов продажи сертификатов. Возбуждены уголовные дела по фактам коммерческого подкупа, другими словами – получения взятки в сфере предпринимательства», - сообщили в ведомстве.

Факты подпольной продажи сертификатов установлены в столице, городах Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Туркестанской областях, дополнили в КФМ.

Работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле.

В адрес уполномоченного органа будет внесено представление об отзыве разрешительных документов в отношении компаний, осуществлявших незаконную продажу сертификатов.

«Комитет по финансовому мониторингу МФ РК предупреждает! Выдача фиктивных сертификатов не только уголовное правонарушение, за которое предусмотрено до 5 лет лишения свободы, но и явление, влекущее за собой негативные последствия, которые могут нанести существенный ущерб здоровью и жизни казахстанцев!» - предупредили в комитете.