Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    15 дополнительных образовательных учреждений откроют в столице

    18 Июля 2023, 17:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане открылся новый Дворец школьников. Кроме того, в будущем будет построено 15 объектов дополнительного образования. Об этом сообщил руководитель управления образования города Астаны Касымхан Сенгазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На основании наличия образовательных организаций построено 5 образовательных центров. Кроме того, их филиал был открыт в отдаленных районах. Также в этом году был открыт дворец школьников, который в одну смену может принять одновременно 700 детей. В ближайшее время по поручению Президента планируется построить 15 дополнительных объектов образования. В связи с этим мы хотели бы показать депутатам маслихата, где и какое учебное заведение будет построено», - сказал Касымхан Сенгазиев на заседании городского маслихата.

    По словам спикера, на сегодняшний день определен земельный участок под строительство 5 дополнительных объектов образования.

    «В 2024 году планируется начать строительство 5 дополнительных образовательных учреждений и завершить их до конца года», - добавил он.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Образование Строительство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие творческие проекты с участием молодежи проходят в Астане
    Незаконную продажу религиозной литературы выявили в Астане
    24 объекта сферы образования строится в Акмолинской области
    В столице ведется строительство 11 школ
    Популярное
    1 Чиновники в Казахстане не будут нести личную матответственность за ущерб бизнесу
    2 Снос кирпичного завода в Алматинской области: в акимате дали пояснение
    3 Будут ли в Казахстане новые ипотечные госпрограммы – ответ главы Минфина
    4 Пассажирские вагоны нового поколения будут производить в Казахстане
    5 Шторм ожидается в Казахстане