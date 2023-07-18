15 дополнительных образовательных учреждений откроют в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане открылся новый Дворец школьников. Кроме того, в будущем будет построено 15 объектов дополнительного образования. Об этом сообщил руководитель управления образования города Астаны Касымхан Сенгазиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основании наличия образовательных организаций построено 5 образовательных центров. Кроме того, их филиал был открыт в отдаленных районах. Также в этом году был открыт дворец школьников, который в одну смену может принять одновременно 700 детей. В ближайшее время по поручению Президента планируется построить 15 дополнительных объектов образования. В связи с этим мы хотели бы показать депутатам маслихата, где и какое учебное заведение будет построено», - сказал Касымхан Сенгазиев на заседании городского маслихата.

По словам спикера, на сегодняшний день определен земельный участок под строительство 5 дополнительных объектов образования.

«В 2024 году планируется начать строительство 5 дополнительных образовательных учреждений и завершить их до конца года», - добавил он.