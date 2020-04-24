15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Засядко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 24 апреля 1945 года, шел 1403-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени
Восточно-Прусская операция (1945). 24 апреля 11-я гвардейская армия 3-го Белорусского фронта окружила остатки немецких войск в крепости Пиллау.
Берлинская наступательная операция. 24 апреля 2-я гвардейская танковая армия 1-го Белорусского фронта форсировала канал Берлин-Шпандауэр-Шиффартс. 3-я ударная армия с боями продвигалась к центру Берлина, овладела пригородом Рейникендорф и вышла на северный берег канала Берлин-Шпандауэр-Шиффартс в районе Фолькс-парка. 5-я ударная армия вела бои с противником западнее Силезского вокзала. 8-я гвардейская армия развивала наступление на северо-запад и в 10.30 соединилась в районе Шенефельда с 3-й гвардейской танковой армией 1-го Украинского фронта. 33-я армия форсировала канал Одер — Шпрее, продвинулась на 14-20 км и к 18.00 частью сил переправилась через Шпрее.
3-я гвардейская танковая армия 1-го Украинского фронта форсировала Тельтов-канал, прорвала внутренний оборонительный обвод противника, прикрывавший центральную часть Берлина с юга, и ворвалась в Берлин. Одновременно армия вышла с запада к Басдорфу — населенному пункту, восточная часть которого 23 апреля была занята частями 8-й гвардейской армии и 1-й танковой армией 1-го Белорусского фронта. 28-я армия в районе Буккова соединилась с 8-й гвардейской армией 1-го Белорусского фронта. Этим было завершено окружение франкфуртско-губенской группировки врага. 3-я гвардейская армия блокировала франкфуртско-губенскую группировку с юго-запада.
4-я гвардейская танковая армия переправилась через Тельтов-канал по переправам 3-й гвардейской танковой армии, повернула на запад, к вечеру вышла к реке Хавель и захватила юго-восточную часть Потсдама. Расстояние, отделявшее западнее Берлина 4-ю гвардейскую танковую армию от войск 1-го Белорусского фронта, не превышало десяти километров.
Днем 24 апреля немецкая 12-я армия Венка предприняла первые танковые атаки на участке Беелитц — Трейенбрицен, стремясь прорвать позиции 5-го гвардейского механизированного корпуса и частей 13-й армии, но понесла тяжелые потери и успеха не добилась. 13-я армия отражала атаки армии Венка и наступала вдоль берега Эльбы на запад. К концу дня 13-я армия, продвинувшись на десять километров, вышла на окраины Виттенберга.
5-я гвардейская армия повернула на юг и приступила к действиям против герлицкой группировки противника. К вечеру 24 апреля на дрезденском направлении совместными усилиями частей 2-й армии Войска Польского и частью сил 5-й гвардейской и 52-й армий наступление герлицкой группировки противника было остановлено.
Части 294-й стрелковой дивизии и 7-го гвардейского механизированного корпуса, окруженные в районе Вейсенберга, прорвались к войскам 52-й армии, но понесли при этом большие потери. 25 апреля части 7-го гвардейского мехкорпуса, находившиеся в Баутцене, также вышли из окружения. Передовые отряды корпуса, наступавшие от Баутцена к Дрездену, отошли на север и соединились с частями 2-й армии Войска Польского.
24 апреля 1945 года исполнилось бы 26 лет Герою-казахстанцу Владимиру Засядко, погибшему в марте 1944 года во время боев в Кировоградской области.
Засядко Владимир Алексеевич родился 24 апреля 1919 года в городе Харькове. Окончил в Алма-Ате Казахский горно-металлургический институт.
С августа 1941 года служил в Красной Армии. Окончил в 1942 году Алма-Атинское военное пехотное училище. С марта 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны.
25 сентября 1943 года начальник артиллерии 209-го гвардейского стрелкового полка гвардии старший лейтенант Владимир Засядко во время сражений за Днепр в районе села Бородаевка (Верхнеднепровский район Днепропетровской области Украинская ССР) смог осуществить на подручных средствах переправу личного состава артиллерийских батарей с материальной частью. 26-27 сентября артиллеристы под его командованием смогли отбить 8 контратак противника и нанесли большой урон в живой силе и технике. 16 октября они способствовали освобождению восточной части села Бородаевки.
26 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Засядко Владимиру Алексеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 1364).
1 марта 1944 года во время боев в Кировоградской области Владимир Засядко получил смертельное ранение. Был похоронен в поселке городского типа Петрово Кировоградской области.
24 апреля 1945 года до нашей Победы оставалось 15 дней…
16 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ : бои на Дрезденском направлении
17 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои близ Берлина и Вены
18 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на окраинах Берлина
19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: обстрел Берлина и подвиг казахстанца Казаченко
20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шестерых казахстанцев
21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере
22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова
23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции
24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции
25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове
26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции
27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии
28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии
29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам
30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова
31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга
32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова
33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова
34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены
35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии
36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене
37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином
38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу
39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции
40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы
41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы
42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни
43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига
44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни
45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции
46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев
47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция
48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин
49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова
50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана
51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга
52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция
53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко
54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции
55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским
56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов
57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция
58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон
59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы
60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции
61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина
62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина
63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина
64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева
65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева
66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина
67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина
68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева
69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев
70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова
71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями
72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка
73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева
74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции
75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань