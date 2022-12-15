15 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

72 года назад (1950) родился ЕСИМОВ Ахметжан Смагулович - государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1974); Академию общественных наук при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза (Российская академия общественных наук) (1991).

Трудовая деятельность: методист по спорту совхоза (1968); инженер-механик совхоза «Ленинский», председатель рабкома профсоюза Казахского научно-исследовательского института картофельного и овощного хозяйства (1974-1979); секретарь парткома совхоза «Ленинский» (1979-1982); инструктор Алма-Атинского обкома партии (1982-1983); директор совхоза «Ленинский» (1983-1985); председатель Каскеленского райисполкома (1985-1986); первый секретарь Чиликского райкома партии (1986-1988); первый заместитель Алма-Атинского облисполкома - председатель облагропрома (1988); секретарь Алма-Атинского обкома партии (1988-1990); первый заместитель председателя Госагропрома, министр сельского хозяйства и продовольствия КазССР (1990-1991); председатель Алма-Атинского облсовета (1991-1992); глава Алматинской областной администрации (1992-1994); заместитель Премьер-Министра РК (1994-1996); Государственный секретарь РК (03.1996-10.1996); и.о. руководителя администрации Президента РК (07.1996-10.1996); первый заместитель Премьер-Министра РК (1996-1998); председатель Государственного комитета РК по инвестициям (1996-1998); и.о. Премьер-Министра РК (09.1997-10.1997); руководитель администрации Президента РК (02.1998-08.1998); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, глава представительства РК в НАТО и при Европейском союзе по совместительству (1998-2001); министр сельского хозяйства РК (2001-2004), заместитель Премьер-Министра РК - министр сельского хозяйства (2002-2004); заместитель Премьер-Министра РК (2004-2006); министр сельского хозяйства РК (2006-2008); аким Алматы (2008-2015); председатель правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (2015-2017); председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2017-2021); внештатный помощник Первого Президента РК - Елбасы (с 2021 года).

Награжден орденами «Знак Почета», «Парасат» (2002), «Отан» (2007), «За заслуги перед Республикой Польша» (2011), «Первый Президент Республики Казахстан - Лидер нации Нурсултан Назарбаев» (2012), «Дружбы» (2012); медалями «Манас-1000» (1995), «10 жыл Астана» (2008), «20 лет финансовой полиции» (2014), «Қазақстанның еңбек ері» (2017), «20 жыл Астана» (2018).

71 год назад (1951) родился ТУРЫСБЕКОВ Заутбек Каусбекович - первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов.

Родился в Южно-Казахстанской (Туркестанской) области. Окончил Казахский химико-технологический институт, инженер-химик-технолог (1973); Алма-Атинскую высшую партийную школу, политолог (1985).

Трудовая деятельность: преподаватель, секретарь комитета комсомола Казахского химико-технологического института (1973-1977); председатель бюро молодежного международного туризма «Спутник» Чимкентского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1977-1979); первый секретарь Тюлькубасского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1979-1980); второй секретарь Тюлькубасского райкома партии (1980-1985); председатель Тюлькубасского райисполкома (1985-1990); первый секретарь Тюлькубасского райкома партии, председатель райсовета (1990-1992); глава Тюлькубасской районной администрации (1992); начальник облсельхозуправления - заместитель главы Южно-Казахстанской областной администрации (1992-1993); первый заместитель главы Южно-Казахстанской областной администрации (05.1993-12.1993); аким Южно-Казахстанской области (1993-1997); председатель Агентства по миграции и демографии РК (1997-1999); заместитель руководителя администрации Президента РК - заведующий организационно-контрольным отделом (1999-2000); председатель Агентства РК по делам государственной службы (2000-2003); министр внутренних дел РК (2003-2005); председатель Агентства РК по делам государственной службы (2005-2007); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Республике Узбекистан (2007-2009); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Российской Федерации (2009-2012); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Украине, Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Республике Молдова по совместительству (2012-2015); секретарь партии «Нұр Отан» (2015-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2003), «Парасат» (2016); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008). Отмечен благодарностью Президента РК (2010).

67 лет назад (1955) родился РАДОСТОВЕЦ Николай Владимирович - государственный и общественный деятель Республики Казахстан.

Родился в Алматы. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1976).

Трудовая деятельность: экономист, младший научный сотрудник, ученый секретарь, руководитель группы, докторант, заведующий сектором Института экономики Академии наук Казахстана (1976-1991); заместитель председателя Государственного комитета РК по антимонопольной политике (1991-1996); председатель Государственного комитета РК по ценовой и антимонопольной политике (1996-1997); вице-министр экономики и торговли РК (03.1997-10.1997); председатель комитета по ценовой и антимонопольной политике Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (1997-1998); председатель комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства энергетики, индустрии и торговли РК (05.1998-07.1998); председатель комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции - министр РК (1998-1999); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (01.1999-10.1999); министр труда и социальной защиты населения РК (1999-2000); председатель, вице-президент Евразийской промышленной ассоциации (2001-2003); председатель Ассоциации экспортеров Казахстана (2003-2004); президент Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана (2004-2005); председатель, исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (с 2005 года); председатель Комитета геологической отрасли, горнорудной, угледобывающей, и металлургической промышленности, член Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (с 2015 года); член Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (с 2019 года).

Награжден орденами «Құрмет» (2005); «Парасат» (2013); юбилейными медалями «Астана 20 жыл» (2018), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2018); отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан.

64 года назад (1958) родился КАНАПЬЯНОВ Ерулан Мусаханович - известный композитор, общественный деятель и меценат, президент Евразийского фонда культуры.

Его сочинения звучат в концертных залах Казахстана, Австрии, России, США, Украины, Франции и получают заслуженное признание слушателей. Его песни неоднократно завоёвывали гран-при на республиканских и других песенных конкурсах. В 2008 году он стал лауреатом престижного международного конкурса композиторов имени А. Петрова в номинации «Эстрадная песня и эстрадный романс».

Международную известность получило сотрудничество композитора с одной из лучших вокально-джазовых групп Европы «A'capella Express». В соавторстве с Насером Кульсариевым является создателем рок-оперы-балета «Такыр». В 2001 году был издан авторский музыкальный альбом Ерулана Канапьянова «Река времен». В записи принимал участие легендарный ансамбль «Арсенал» во главе со всемирно известным исполнителем джаза Алексеем Козловым. В январе 2002 года Ерулан Канапьянов стал лауреатом Национальной музыкальной премии в номинации «Композитор года».

Ерулан Канапьянов является автором гимна эстафеты огня VII Зимней Азиады. С 2002 года - член Союза композиторов Казахстана. Является генеральным директором международного фестиваля «Приз традиций», учредителем Международного балетного конкурса «Өрлеу». Автор и организатор культурных проектов и общественных акций: «Человек века», «Возвращенные имена», «Музыкальные мосты», «Встреча с легендой».

Обладая композиторским талантом и широтой творческих интересов, Ерулан Канапьянов работает над созданием новых произведений самых разных жанров и направлений современной музыки, а также над реализацией новых проектов.

Награжден орденом «Құрмет» (2005), Почетным дипломом Президента Республики Казахстан «За благотворительную деятельность в гуманитарной и культурной сферах» и другими государственными и общественными наградами Казахстана, Монголии, Польши, России и Украины. Является лауреатом международной премии «Золотой Икар» (Германия).

58 лет назад (1964) родился АДИЛБАЕВ Жалгас Жумаевич - посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в Гурьевской (Атырауской) области. Окончил Казахский государственный университет, историк, преподаватель социально-политических дисциплин; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, аспирантура, доктор PhD.

Трудовая деятельность: начальник отдела управления государственного протокола (1997-2000); руководитель службы государственного протокола МИД РК (2000-2004); советник посольства Казахстана в Литовской Республике (2004-2008); советник-посланник посольства Казахстана в Республике Австрия (2008-2009); генеральный консул Республики Казахстан в г. Горган, Исламская Республика Иран (2009-2010); заместитель председателя Комитета международного экономического сотрудничества (2010-2011); посол по особым поручениям МИД РК по взаимодействию с Парламентом и по работе с общественными организациями РК (2011-2015); советник-посланник посольства Казахстана в Армении (2015-2017); посол по особым поручениям МИД РК по взаимодействию с Парламентом и по работе с общественными организациями РК (2017-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Монголии (2019-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

54 года назад (1968) родился ТАУРБЕКОВ Ораз Кайсаевич - аким города Темиртау.

Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания, инженер; Институт повышения квалификации Министерства труда РК, экономист; Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, финансовый менеджер.

Трудовая деятельность: налоговый инспектор г. Караганда; начальник отдела налоговой инспекции гг. Шахтинск, Караганда; председатель налогового комитета г. Караганда; председатель налогового комитета по Павлодарской области, по Астане; вице-президент, председатель правления АО «Қазақстан жолдары»; генеральный директор ТОО «ТЭМК» г. Темиртау; заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками г. Астана МФ РК; член ревизионной комиссии по Карагандинской области (2011-2017); руководитель управления экономики и бюджетного планирования Карагандинской области (2017-2019); аким города Балхаш (2019-2022).

На занимаемой должности - с сентября 2022 года.

45 лет назад (1977) родился ИМАШЕВ Кеменгер Болатович - председатель суда № 2 района «Байконыр» города Астана.

Родился в Караганде. Карагандинскую высшую школу милиции МВД РК (1998); Современную гуманитарную Академию г. Москва (2015); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2016)

Трудовая деятельность: оперуполномоченный ОБН Кировского ОП Октябрьского РУВД Караганды (03.1998-06.1998); следователь СО Советского ОП УВД Караганды (1998-2000); и.о. прокурора отдела прокуратуры Караганды (05.2000-11.2000); и.о. помощника прокурора Советского р-на Караганды (2000-2001); помощник прокурора Советского района Караганды (01.2001-03.2001); помощник, старший помощник прокурора Темиртау (2001-2002); прокурор управления по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским делам, исполнительного производства по административным и гражданским делам прокуратуры Карагандинской области (2002-2003); помощник прокурора по надзору за законностью исполнительного производства по гражданским и административным делам прокуратуры Карагандинской области (2003-2004); прокурор отдела по надзору за законностью исполнительного производства по гражданским и административным делам прокуратуры Карагандинской области (2004-2005); судья специализированного межрайонного административного суда г. Темиртау (2005-2013); председатель Специализированного межрайонного административного суда г. Караганда (2013-2018); судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области (10.2018-12.2018); председатель суда № 2 района «Байконыр» г. Нур-Султан (2018-2022).

На занимаемой должности - с сентября 2022 года.

37 лет назад (1985) родился ИМАНКУЛОВ Руслан - официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Родился в Джамбуле. Окончил Таразский государственный педагогический институт.

Трудовая деятельность: официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан; советник председателя правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»; директор департамента по работе со СМИ АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»; советник министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по вопросам взаимодействия со СМИ (04.2019-09.2019); советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с октября 2022 года.

Победитель в номинации «Профессиональное признание» по итогам конкурса «Лучшая пресс-служба» (2017). По итогам конкурса «Лучшая пресс-служба года-2016» был признан самым оперативным пресс-секретарем в Казахстане.

37 лет назад (1985) родился АХМЕТОВ Берик Бахытжанович - президент-ректор Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова (Yessenov university).

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, информационные системы (2006); аспирантуру кафедры информационных систем механико-математического факультета (2009).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры информационных систем КазНУ им. аль-Фараби (2006-2013); начальник отдела учебного процесса, начальник учебно-методического управления КазНУ им. аль-Фараби (2011-2013); вице-президент по учебно-методической работе Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясави (2013-2017); ректор Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (2017-2020).

На занимаемой должности - с 2020 года.



