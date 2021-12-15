15 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1950) родился- государственный и политический деятель Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1974); Академию общественных наук при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза (Российская академия общественных наук) (1991).

Трудовая деятельность: методист по спорту совхоза (1968); инженер-механик совхоза «Ленинский», председатель рабкома профсоюза Казахского научно-исследовательского института картофельного и овощного хозяйства (1974-1979); секретарь парткома совхоза «Ленинский» (1979-1982); инструктор Алма-Атинского обкома партии (1982-1983); директор совхоза «Ленинский» (1983-1985); председатель Каскеленского райисполкома (1985-1986); первый секретарь Чиликского райкома партии (1986-1988); первый заместитель Алма-Атинского облисполкома - председатель облагропрома (1988); секретарь Алма-Атинского обкома партии (1988-1990); первый заместитель председателя Госагропрома, министр сельского хозяйства и продовольствия КазССР (1990-1991); председатель Алма-Атинского облсовета (1991-1992); глава Алматинской областной администрации (1992-1994); заместитель Премьер-Министра РК (1994-1996); Государственный секретарь РК (03.1996-10.1996); и.о. руководителя администрации Президента РК (07.1996-10.1996); первый заместитель Премьер-Министра РК (1996-1998); председатель Государственного комитета РК по инвестициям (1996-1998); и.о. Премьер-Министра РК (09.1997-10.1997); руководитель администрации Президента РК (02.1998-08.1998); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, глава представительства РК в НАТО и при Европейском союзе по совместительству (1998-2001); министр сельского хозяйства РК (2001-2004), заместитель Премьер-Министра РК - министр сельского хозяйства (2002-2004); заместитель Премьер-Министра РК (2004-2006); министр сельского хозяйства РК (2006-2008); аким г. Алматы (2008-2015); председатель правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (2015-2017); председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (2017-2021); внештатный помощник Первого Президента РК - Елбасы (с 2021 года).

Награжден орденами «Знак Почёта», «Парасат» (2002), «Отан» (2007), «За заслуги перед Республикой Польша» (2011), «Первый Президент Республики Казахстан - Лидер нации Нурсултан Назарбаев» (2012), «Дружбы» (2012); медалями «Манас-1000» (1995), «10 жыл Астана» (2008), «20 лет финансовой полиции» (2014), «Қазақстанның еңбек ері» (2017), «20 жыл Астана» (2018).

назад (1951) родился- первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский химико-технологический институт, инженер-химик-технолог (1973); Алма-Атинскую высшую партийную школу, политолог (1985).

Трудовая деятельность: преподаватель, секретарь комитета комсомола Казахского химико-технологического института (1973-1977); председатель бюро молодежного международного туризма «Спутник» Чимкентского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1977-1979); первый секретарь Тюлькубасского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1979-1980); второй секретарь Тюлькубасского райкома партии (1980-1985); председатель Тюлькубасского райисполкома (1985-1990); первый секретарь Тюлькубасского райкома партии, председатель райсовета (1990-1992); глава Тюлькубасской районной администрации (1992); начальник облсельхозуправления - заместитель главы Южно-Казахстанской областной администрации (1992-1993); первый заместитель главы Южно-Казахстанской областной администрации (05.1993-12.1993); аким Южно-Казахстанской области (1993-1997); председатель Агентства по миграции и демографии РК (1997-1999); заместитель руководителя администрации Президента РК - заведующий организационно-контрольным отделом (1999-2000); председатель Агентства РК по делам государственной службы (2000-2003); министр внутренних дел РК (2003-2005); председатель Агентства РК по делам государственной службы (2005-2007); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Республике Узбекистан (2007-2009); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Российской Федерации (2009-2012); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Украине, Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Республике Молдова по совместительству (2012-2015); секретарь партии «Нұр Отан» (2015-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2003), «Парасат» (2016); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008). Отмечен благодарностью Президента РК (2010).

назад (1955) родился- государственный и общественный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1976).

Трудовая деятельность: экономист, младший научный сотрудник, ученый секретарь, руководитель группы, докторант, заведующий сектором Института экономики Академии наук Казахстана (1976-1991); заместитель председателя Государственного комитета РК по антимонопольной политике (1991-1996); председатель Государственного комитета РК по ценовой и антимонопольной политике (1996-1997); вице-министр экономики и торговли РК (03.1997-10.1997); председатель комитета по ценовой и антимонопольной политике Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (1997-1998); председатель комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства энергетики, индустрии и торговли РК (05.1998-07.1998); председатель комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции - министр РК (1998-1999); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (01.1999-10.1999); министр труда и социальной защиты населения РК (1999-2000); председатель, вице-президент Евразийской промышленной ассоциации (2001-2003); председатель Ассоциации экспортеров Казахстана (2003-2004); президент Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана (2004-2005); председатель, исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (с 2005 года); председатель Комитета геологической отрасли, горнорудной, угледобывающей, и металлургической промышленности, член Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (с 2015 года); член Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (с 2019 года).

Награжден орденами «Құрмет» (2005); «Парасат» (2013); юбилейными медалями «Астана 20 жыл» (2018), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл», «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2018); отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан.

назад (1958) родился- известный композитор, общественный деятель и меценат, президент Евразийского фонда культуры.

Его сочинения звучат в концертных залах Казахстана, Австрии, России, США, Украины, Франции и получают заслуженное признание слушателей. Его песни неоднократно завоёвывали гран-при на республиканских и других песенных конкурсах. В 2008 году он стал лауреатом престижного международного конкурса композиторов имени А. Петрова в номинации «Эстрадная песня и эстрадный романс».

Международную известность получило сотрудничество композитора с одной из лучших вокально-джазовых групп Европы «A'capella Express». В соавторстве с Насером Кульсариевым является создателем рок-оперы-балета «Такыр». В 2001 году был издан авторский музыкальный альбом Ерулана Канапьянова «Река времен». В записи принимал участие легендарный ансамбль «Арсенал» во главе со всемирно известным исполнителем джаза Алексеем Козловым. В январе 2002 года Ерулан Канапьянов стал лауреатом Национальной музыкальной премии в номинации «Композитор года».

Ерулан Канапьянов является автором гимна эстафеты огня VII Зимней Азиады. С 2002 года - член Союза композиторов Казахстана. Является генеральным директором международного фестиваля «Приз традиций», учредителем Международного балетного конкурса «Өрлеу». Автор и организатор культурных проектов и общественных акций: «Человек века», «Возвращенные имена», «Музыкальные мосты», «Встреча с легендой».

Обладая композиторским талантом и широтой творческих интересов, Ерулан Канапьянов работает над созданием новых произведений самых разных жанров и направлений современной музыки, а также над реализацией новых проектов.

Награжден орденом «Құрмет» (2005), Почетным дипломом Президента Республики Казахстан «За благотворительную деятельность в гуманитарной и культурной сферах» и другими государственными и общественными наградами Казахстана, Монголии, Польши, России и Украины. Является лауреатом международной премии «Золотой Икар» (Германия).

назад (1964) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Монголии.

Родился в Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, историк, преподаватель социально-политических дисциплин; Казахский национальный университет им. аль-Фараби, аспирантура, доктор PhD.

Трудовая деятельность: начальник отдела управления государственного протокола (1997-2000); руководитель службы государственного протокола МИД РК (2000-2004); советник посольства Казахстана в Литовской Республике (2004-2008); советник-посланник посольства Казахстана в Республике Австрия (2008-2009); генеральный консул Республики Казахстан в г. Горган, Исламская Республика Иран (2009-2010); заместитель председателя Комитета международного экономического сотрудничества (2010-2011); посол по особым поручениям МИД РК по взаимодействию с Парламентом и по работе с общественными организациями РК (2011-2015); советник-посланник посольства Казахстана в Армении (2015-2017); посол по особым поручениям МИД РК по взаимодействию с Парламентом и по работе с общественными организациями РК (2017-2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.

назад (1968) родился- аким города Балхаша.

Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания, инженер; Институт повышения квалификации Министерства труда РК, экономист; Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, финансовый менеджер.

Трудовая деятельность: налоговый инспектор г. Караганды; начальник отдела налоговой инспекции гг. Шахтинск, Караганды; председатель налогового комитета г. Караганды; председатель налогового комитета по Павлодарской области, по г. Астане; вице-президент, председатель правления АО «Қазақстан жолдары»; генеральный директор ТОО «ТЭМК» г. Темиртау; заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками г. Астаны МФ РК; член ревизионной комиссии по Карагандинской области (2011-2017); руководитель управления экономики и бюджетного планирования Карагандинской области (2017-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

назад (1969) родился- заведующий сектором канцелярии Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, факультет философии и политологии (1993); проходил стажировку в Японском институте международных отношений (Япония, Токио), в Колледже изучения проблем безопасности и международных отношений при Европейском центре исследований проблем безопасности им. Джорджа С. Маршала (ФРГ, Гармиш-Партенкирхен).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, и.о. доцента кафедры философии и методологии наук Алматинского государственного университета им. Абая, научный сотрудник Центра политических исследований Института развития Казахстана (1996-1999); консультант, заведующий сектором Аналитического центра Совета Безопасности Администрации Президента Республики Казахстан (1999-2002); первый заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (2002-2005); первый заместитель директора Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан (2005-2007); заведующий информационно-аналитическим центром Администрации Президента Республики Казахстан (2007-2008); заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2009); заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2009-2011); начальник управления - председатель дисциплинарного совета Костанайской области Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы (2011-2015); советник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2015-2017).

На занимаемой должности - с 2018 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

назад (1977) родился- председатель суда № 2 района «Байконыр» города Нур-Султана.

Родился в г. Караганде. Карагандинскую высшую школу милиции МВД РК (1998); Современную гуманитарную Академию г. Москвы (2015); Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза (2016)

Трудовая деятельность: оперуполномоченный ОБН Кировского ОП Октябрьского РУВД г. Караганды (03.1998-06.1998); следователь СО Советского ОП УВД г.Караганды (1998-2000); и.о. прокурора отдела прокуратуры г. Караганды (05.2000-11.2000); и.о. помощника прокурора Советского р-на г. Караганды (2000-2001); помощник прокурора Советского района г. Караганды (01.2001-03.2001); помощник, старший помощник прокурора г. Темиртау (2001-2002); прокурор управления по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским делам, исполнительного производства по административным и гражданским делам прокуратуры Карагандинской области (2002-2003); помощник прокурора по надзору за законностью исполнительного производства по гражданским и административным делам прокуратуры Карагандинской области (2003-2004); прокурор отдела по надзору за законностью исполнительного производства по гражданским и административным делам прокуратуры Карагандинской области (2004-2005); судья специализированного межрайонного административного суда г. Темиртау (2005-2013); председатель Специализированного межрайонного административного суда г. Караганды (2013-2018); судья специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Карагандинской области (10.2018-12.2018).

На занимаемой должности - с декабря 2018 года.

39 лет назад (1982) родился ЗИЯДИН Айдос Сахабадинулы - заместитель руководителя центрального аппарата партии «Нұр Отан».

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби (2005); Казахский государственный юридический университет (2007).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры восточных языков Кызылординского государственного университета имени Коркыт Ата (2005-2007); руководитель отдела внутренней политики, главный специалист областного управления внутренней политики; пресс-секретарь и главный специалист социально-политического подразделения аппарата акима Кызылординской области (2007-2008); эксперт 1 категории управления внешних связей департамента административных работ и международного сотрудничества министерства культуры и информации РК, г. Астана (2008-2009); главный эксперт, эксперт секретарства министра культуры РК, г. Астана (2009-2010); и.о. заместителя министра, начальник управления, заведующий секретарства Министерства культуры РК (2010-2012); заведующий, заместитель заведующего секретарства Государственной секретарии РК, г. Астана (2012-2013); директор департамента организационных работ, директор департамента стратегического планирования и международного сотрудничества, директор департамента внутренней администрации и международного сотрудничества МКИ РК (2013-2014); заместитель директора департамента по научным работам и международного сотрудничества Министерства культуры и спорта РК (2014-2016).

На занимаемой должности - с 2016 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

назад (1985) родился- советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.

Родился в г. Джамбул. Окончил Таразский государственный педагогический институт.

Трудовая деятельность: официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан; советник председателя правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»; директор департамента по работе со СМИ АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»; советник министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по вопросам взаимодействия со СМИ (04.2019-09.2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Победитель в номинации «Профессиональное признание» по итогам конкурса «Лучшая пресс-служба» (2017). По итогам конкурса «Лучшая пресс-служба года-2016» был признан самым оперативным пресс-секретарем в Казахстане.

назад (1985) родилсяКаспийского университета технологий и инжиниринга имени Шахмардана Есенова (Yessenov university).

Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, информационные системы (2006); аспирантуру кафедры информационных систем механико-математического факультета (2009).

Трудовая деятельность: преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры информационных систем КазНУ им. аль-Фараби (2006-2013); начальник отдела учебного процесса, начальник учебно-методического управления КазНУ им. аль-Фараби (2011-2013); вице-президент по учебно-методической работе Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясави (2013-2017); ректор Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (2017-2020).

На занимаемой должности - с 2020 года.