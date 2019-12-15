15 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1950) родился- председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1974); Академию общественных наук при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза (Российская академия общественных наук) (1991).

Трудовая деятельность: методист по спорту совхоза (1968); инженер-механик совхоза «Ленинский», председатель рабкома профсоюза Казахского научно-исследовательского института картофельного и овощного хозяйства (1974-1979); секретарь парткома совхоза «Ленинский» (1979-1982); инструктор Алма-Атинского обкома партии (1982-1983); директор совхоза «Ленинский» (1983-1985); председатель Каскеленского райисполкома (1985-1986); первый секретарь Чиликского райкома партии (1986-1988); первый заместитель Алма-Атинского облисполкома - председатель облагропрома (1988); секретарь Алма-Атинского обкома партии (1988-1990); первый заместитель председателя Госагропрома, министр сельского хозяйства и продовольствия КазССР (1990-1991); председатель Алма-Атинского облсовета (1991-1992); глава Алматинской областной администрации (1992-1994); заместитель Премьер-Министра РК (1994-1996); Государственный секретарь РК (03.1996-10.1996); и.о. руководителя администрации Президента РК (07.1996-10.1996); первый заместитель Премьер-Министра РК (1996-1998); председатель Государственного комитета РК по инвестициям (1996-1998); и.о. Премьер-Министра РК (09.1997-10.1997); руководитель администрации Президента РК (02.1998-08.1998); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, глава представительства РК в НАТО и при Европейском союзе по совместительству (1998-2001); министр сельского хозяйства РК (2001-2004), заместитель Премьер-Министра РК - министр сельского хозяйства (2002-2004); заместитель Премьер-Министра РК (2004-2006); министр сельского хозяйства РК (2006-2008); аким г. Алматы (2008-2015); председатель правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (2015-2017).

На занимаемой должности - с декабря 2017 года.

Награжден орденами «Отан» (2007), «Парасат» (2002), «Знак Почета»; «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев» (2012); Кавалерским крестом Ордена заслуги (Польша, 2011); юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008).





назад (1951) родился- первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов.

Родился в Южно-Казахстанской (ныне Туркестанской) области. Окончил Казахский химико-технологический институт, инженер-химик-технолог (1973); Алма-Атинскую высшую партийную школу, политолог (1985).

Трудовая деятельность: преподаватель, секретарь комитета комсомола Казахского химико-технологического института (1973-1977); председатель бюро молодежного международного туризма «Спутник» Чимкентского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1977-1979); первый секретарь Тюлькубасского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1979-1980); второй секретарь Тюлькубасского райкома партии (1980-1985); председатель Тюлькубасского райисполкома (1985-1990); первый секретарь Тюлькубасского райкома партии, председатель райсовета (1990-1992); глава Тюлькубасской районной администрации (1992); начальник облсельхозуправления - заместитель главы Южно-Казахстанской областной администрации (1992-1993); первый заместитель главы Южно-Казахстанской областной администрации (05.1993-12.1993); аким Южно-Казахстанской области (1993-1997); председатель Агентства по миграции и демографии РК (1997-1999); заместитель руководителя администрации Президента РК - заведующий организационно-контрольным отделом (1999-2000); председатель Агентства РК по делам государственной службы (2000-2003); министр внутренних дел РК (2003-2005); председатель Агентства РК по делам государственной службы (2005-2007); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Республике Узбекистан (2007-2009); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Российской Федерации (2009-2012); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Украине, Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Республике Молдова по совместительству (2012-2015); секретарь партии «Нұр Отан» (2015-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2003); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008). Отмечен благодарностью Президента РК (2010).





назад (1955) родился- казахстанский государственный и общественный деятель, исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий».

Родился в г. Алматы. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1976).

Трудовая деятельность: экономист, младший научный сотрудник, ученый секретарь, руководитель группы, докторант, заведующий сектором Института экономики Академии наук Казахстана (1976-1991); заместитель председателя Государственного комитета РК по антимонопольной политике (1991-1996); председатель Государственного комитета РК по ценовой и антимонопольной политике (1996-1997); вице-министр экономики и торговли РК (03.1997-10.1997); председатель комитета по ценовой и антимонопольной политике Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (1997-1998); председатель комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства энергетики, индустрии и торговли РК (05.1998-07.1998); председатель комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции - министр РК (1998-1999); председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (01.1999-10.1999); министр труда и социальной защиты населения РК (1999-2000); председатель, вице-президент Евразийской промышленной ассоциации (2001-2003); председатель Ассоциации экспортеров Казахстана (2003-2004); президент Союза товаропроизводителей и экспортеров Казахстана (2004-2005); председатель, исполнительный директор ОЮЛ «Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» (с 2005 года).

Награжден орденом «Құрмет» (2005); отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан.





назад (1958) родился- известный композитор, общественный деятель и меценат, президент Евразийского фонда культуры.

Его сочинения звучат в концертных залах Казахстана, Австрии, России, США, Украины, Франции и получают заслуженное признание слушателей. Его песни неоднократно завоёвывали гран-при на республиканских и других песенных конкурсах. В 2008 году он стал лауреатом престижного международного конкурса композиторов имени А. Петрова в номинации «Эстрадная песня и эстрадный романс».

Международную известность получило сотрудничество композитора с одной из лучших вокально-джазовых групп Европы «A'capella Express». В соавторстве с Насером Кульсариевым является создателем рок-оперы-балета «Такыр». В 2001 году был издан авторский музыкальный альбом Ерулана Канапьянова «Река времен». В записи принимал участие легендарный ансамбль «Арсенал» во главе со всемирно известным исполнителем джаза Алексеем Козловым. В январе 2002 года Ерулан Канапьянов стал лауреатом Национальной музыкальной премии в номинации «Композитор года».

Ерулан Канапьянов является автором гимна эстафеты огня VII Зимней Азиады. С 2002 года - член Союза композиторов Казахстана. Также Ерулан Канапьянов является генеральным директором международного фестиваля «Приз традиций», учредителем Международного балетного конкурса «Өрлеу». Автор и организатор культурных проектов и общественных акций: «Человек века», «Возвращенные имена», «Музыкальные мосты», «Встреча с легендой».

Обладая композиторским талантом и широтой творческих интересов, Ерулан Канапьянов работает над созданием новых произведений самых разных жанров и направлений современной музыки, а также над реализацией новых проектов.

Награжден орденом «Құрмет» (2005), Почетным дипломом Президента Республики Казахстан «За благотворительную деятельность в гуманитарной и культурной сферах» и другими государственными и общественными наградами Казахстана, Монголии, Польши, России и Украины. Является лауреатом международной премии «Золотой Икар» (Германия).





назад (1964) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Монголии.

Родился в Гурьевской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, историк, преподаватель социально-политических дисциплин; Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, аспирантура, доктор PhD.

Трудовая деятельность: начальник отдела управления государственного протокола (1997-2000); руководитель службы государственного протокола МИД РК (2000-2004); советник посольства Казахстана в Литовской Республике (2004-2008); советник-посланник посольства Казахстана в Республике Австрия (2008-2009); генеральный консул Республики Казахстан в г. Горган, Исламская Республика Иран (2009-2010); заместитель председателя Комитета международного экономического сотрудничества (2010-2011); посол по особым поручениям МИД РК по взаимодействию с Парламентом и по работе с общественными организациями РК (2011-2015); советник-посланник посольства Казахстана в Армении (2015-2017); посол по особым поручениям МИД РК по взаимодействию с Парламентом и по работе с общественными организациями РК (2017-2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.





назад (1985) родился- советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.

Родился в г. Джамбул. Окончил Таразский государственный педагогический институт.

Трудовая деятельность: официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан; официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан; советник председателя правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»; директор департамента по работе со СМИ АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»; советник министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан по вопросам взаимодействия со СМИ.

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден юбилейными медалями «Төтенше жағдайлар комитетіне 20 жыл», «160 год пажарной службе Беларусі»; медалью МЧС Российской Федерации «За пропаганду спасательного дела»; нагрудным знаком «Төтенше жағдайлар жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін».

Победитель в номинации «Профессиональное признание» по итогам конкурса «Лучшая пресс-служба» (2017). По итогам конкурса «Лучшая пресс-служба года-2016» был признан самым оперативным пресс-секретарем в Казахстане.