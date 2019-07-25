15 цистерн с пропаном сошли с рельсов в Беларуси

ВИТЕБСК. КАЗИНФОРМ-БЕЛТА. КАЗИНФОРМ - На участке железной дороги Орша-Витебск с рельсов сошли 15 цистерн грузового поезда, в одной из них нашли утечку пропана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

«В настоящее время завершено обследование цистерн на предметвозможной утечки пропана. Она обнаружена в одной из них. Вокруг места утечкисоздана специальная пенная подушка, которая постоянно обновляется. 53 цистерныотбуксированы на безопасное расстояние. Пострадавших нет, на месте оперативноначаты и ведутся восстановительные работы, обеспечена бесперебойная подача водыи пенообразователя, создан резерв сил и средств МЧС», - отметили в областномуправлении МЧС.

К месту ЧП выехали пожарный и инженерно-восстановительный поездаВитебского отделения БелЖД. Движение поездов на данном участке прекращено. Настанции Богушевск находилось два дизельных поезда. Более 400 их пассажировавтобусами доставили в Полоцк и Витебск в сопровождении экипажей ГАИ и скороймедицинской помощи.