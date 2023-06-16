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    15 человек погибли в результате ДТП в Канаде

    16 Июня 2023, 09:57

    ТОРОНТО. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 15 человек погибли в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса в канадской провинции Манитоба, сообщили в Королевской канадской конной полиции. ДТП с участием автобуса, в котором находились в основном пожилые люди, произошло в четверг на Трансканадском шоссе в двух часах езды к западу от главного города провинции Манитоба, Виннипег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Машины экстренной службы, в том числе санитарная авиация и 12 карет скорой помощи, сразу же прибыли на место происшествия.

    Большинство пожилых людей были из города Дофин провинции Манитоба и других близлежащих районов. Как передает CNN, автобус направлялся в казино недалеко от города Карберри.

    По словам официальных лиц, по меньшей мере, 10 человек, включая двух водителей, были доставлены в больницу с травмами.

    Один из свидетелей происшествия сообщил CBC News, что увидел горящую машину в канаве сразу после полудня по местному времени. Он также сказал, что видел поблизости грузовик с полуприцепом с обгоревшей передней частью, и что на месте происшествия находились около 20 полицейских машин и восемь машин скорой помощи.

    Подобное массовое ДТП в Канаде произошло в 2018 году. 16 человек погибли в результате столкновения автобуса с юниорской хоккейной командой Humboldt Broncos и грузовика с прицепом.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    ДТП Мировые новости Канада
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