Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    15 человек погибли в ДТП с автобусами на дорогах Турции за два дня

    7 Ноября 2022, 21:58

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – За два дня в Турции произошло несколько крупных дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирских автобусов, имеются множество жертв и пострадавших, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Вчера в результате опрокидывания пассажирского автобуса в турецком городе Болу три человека погибли и 16 пассажиров получили травмы разных степеней тяжести .

    Направлявшийся из Анкары в Кайсери пассажирский автобус с членами одной из политических партий Турции врезался в отбойник и перевернулся. Из-за несчастного случая 17 человек пострадали.

    Сегодня утром в районе Ташова города Амасья водитель туристического автобуса допустил столкновение со строительной техникой. В результате ДТП три пассажира погибли и 10 туристов получили увечья.

    В то же время пассажирский автобус с иммигрантами, следовавший по направлению к центру переселения в районе Гюрюн города Сивас также перевернулся. Два человека погибли и 30 получили серьезные травмы.

    После обеда пассажирский автобус столкнулся с бензовозом и грузовиком в районе Тутак турецкого города Агры. В результате автокатастрофы все три транспортных средства загорелись. В трагической ситуации погибли 7 человек и десятки пострадали.

    От сильного столкновения произошел взрыв автоцистерны с огнеопасным грузом. Затем произошло возгорание автобуса и груженного свеклой большегруза. Огонь за считанные мгновения перекинулся на автобус с людьми и грузовик.

    На месте происшествия работают пожарные расчеты, бригады скорой медицинской помощи и жандармерия. Из-за разлива горюче-смазочного материала площадь возгорания занимает обширную территорию. Полиция оцепила район и проводит расследование.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с авариями на дорогах выразил соболезнование родным погибших и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим. При этом дал поручение уполномоченным органам тщательно разобраться в сложившихся ситуациях.

    Фото: Shutterstock/FOTODOM

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    ДТП Турция
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай