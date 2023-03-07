15 человек погибли при сходе оползней в Индонезии, десятки пропали без вести

ДЖАКАРТА. КАЗИНФОРМ - 15 человек погибли, десятки считаются пропавшими без вести из-за проливных дождей и оползней, обрушившихся на один из самых отдаленных островов Индонезии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство AFP.

Как сообщили официальные представители Национального агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB), местонахождение деревни, на которую обрушился оползень в районе Натуна провинции Риау, плохая погода и поврежденные линии связи осложняют спасательные работы.

Потоки грязи и обломков затопили дома возле утеса на отдаленном острове Серасан. 50 человек пропали без вести, 15 погибли.

Официальный представитель BNPB Абдул Мухари в своем заявлении в понедельник вечером, заявил, что поисково-спасательная группа в составе 60 человек вылетела в пострадавший район из порта Пенаги на острове Натуна.

Сейчас доступ к острову затруднен. Обычно путь занимает около пяти часов на скоростном катере.

«Завтра национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий отправит вертолет, чтобы ускорить процесс», - сказал он местному телеканалу Kompas TV.

Процесс эвакуации затруднен, поскольку дороги в деревне заблокированы из-за сошедших оползней.

Индонезия подвержена оползням в сезон дождей, которые в некоторых местах усугубляются вырубкой лесов. Продолжительные проливные дожди вызывают наводнения в различных районах архипелага. Эксперты говорят, что последствия изменения климата могут усугублять бедствия, связанные с экстремальными климатическими и погодными явлениями в стране.

В результате наводнения в индонезийской части Борнео затопило более 17 000 домов. Проливные дожди в Малайзии также привели к сильным наводнениям. 4 человека погибли и почти 41 000 человек эвакуировали на прошлой неделе в нескольких штатах страны.

В 2020 году столица Индонезии Джакарта пережила одно из самых смертоносных и разрушительных наводнений за последние годы в результате которого погибли 67 человек.

Ранее сообщалось о 10 погибших в результате схода оползней на западе Индонезии.