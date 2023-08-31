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    15 человек погибли при пожаре на швейной фабрике на Филиппинах

    31 Августа 2023, 21:08

    МАНИЛА. КАЗИНФОРМ - В четверг в результате пожара на небольшой швейной фабрике в спальном районе Филиппин погибли 15 человек, сообщил представитель пожарной охраны. Когда возник пожар, сотрудники фабрики спали. Большинство погибших — это рабочие фабрики и плотники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на AP.

    Среди жертв также были владелец фабрики и его ребенок, сообщили местные власти.

    Три человека спаслись, выпрыгнув со второго этажа двухэтажной фабрики. Их доставили в больницу с травмами.

    Из-за дождя и неправильно указанного адреса пожарным пришлось задержаться. Они прибыли на место через 14 минут после вызова.

    Пожар был потушен за два часа. По словам чиновников, выясняются причины и обстоятельства случившегося.

    На фабрике хранились горючие материалы и ткани, используемые при изготовлении одежды.

    Строительство зданий, которые не соответствуют стандартам безопасности, и несоблюдение норм техники безопасности в прошлом уже приводили к смертельным пожарам на Филиппинах.

    В результате пожара в ночном клубе «Озон Диско» в Кесон-Сити в 1996 году погибли 162 человека, еще 93 человека пострадали. В клубе тогда собралось около 400 человек в основном студенты, праздновавшие окончание учебного года. Как оказалась запасной выход был заблокирован. Пожар в «Озон Диско» стал одним из крупнейших по количеству жертв пожаров в ночных клубах в мире за последние десятилетия.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Мировые новости
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