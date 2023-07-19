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    15 человек погибли после взрыва трансформатора в Индии

    19 Июля 2023, 21:24

    НЬЮ-ДЕЛИ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - 15 человек, включая полицейского и трех сотрудников охраны, погибли, еще шестеро получили тяжелые ранения в результате взрыва электрического трансформатора в штате Уттаракханд на севере Индии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    По информации местной полиции, трансформатор, установленный на стройплощадке, взорвался, подав электричество на мост через реку Алакнанда в округе Чамоли, примерно в 266 км к востоку от Дехрадуна - административного центра штата Уттаракханд.

    Главный министр штата Уттаракханд Пушкар Сингх Дхами выразил скорбь в связи с гибелью людей и распорядился провести расследование инцидента.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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